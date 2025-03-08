Edirne’de “Renkler ve Festivaller” fotoğraf sergisi açıldı haberi

Edirne'de Filipinli sanatçı Manuel L. Lıbrodo Jr'nin “Renkler ve Festivaller” fotoğraf sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği'nde (EFOD) düzenlenen sergide, sanatçının eserleri fotoğrafseverlere sunuldu.

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FİAP) Başkan Yardımcısı Joan Burgues Martisella tarafından EFOD Başkanı Serdar İyiiz'e “FİAP Sergi Salonu” plaketi verildi.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Başkanı Sefa Ulukan, yaptığı konuşmada, FİAP Sergi Salonu'nun Konya ve İstanbul'un yanı sıra Edirne'de de açıldığını söyledi.

Dünyada 31 FİAP Sergi Salonu olduğunu belirten Ulukan, İyiiz ve fotoğraf sanatçılarını emeklerinden dolayı tebrik etti.

İyiiz de uzun yıllardan beri hayal ettikleri bir günü yaşadıklarını dile getirdi.

Dernekte her yıl 5 uluslararası serginin sunulacağını belirten İyiiz, uluslararası sergi salonunun kente hayırlı olmasını diledi.

Sergiyi gezen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da uluslararası sergi salonunun kente hayırlı olmasını diledi.

Sergi, ay sonuna kadar gezilebilecek.