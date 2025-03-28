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Edirne’de sağanak etkili oldu haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.Bazı vatandaşlar ise iş ye...