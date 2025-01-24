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Bolu’daki yangında yaşamını yitiren Boduroğlu ailesinin üç ferdi İstanbul’da toprağa verildi haberi
Tekirdağ’da asayiş haberi
Edirne’de şantiye alanında havan topu mermisi bulundu haberi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kırklareli’nde ziyaretlerde bulundu haberi
Bursa’da barınaktan kaçan bozayı bulundu haberi
Sındırgı’da sis etkili oldu haberi
Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı haberi
Toyota Corolla Hatchback Hybrid, “Yılın Aile Otomobili” ödülünü kazandı haberi
Castrol, MG ile Türkiye’de işbirliğine imza attı haberi
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Edirne’de şantiye alanında havan topu mermisi bulundu haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de şantiye alanında havan topu mermisi bulundu haberi

EDİRNE (AA) – Edirne'de huzurevi şantiyesinde havan topu mermisi bulundu.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki huzurevi şantiyesinde çalışan işçiler, toprak altına gömülü bir havan topu mermisine rastladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alana şerit çekti, güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.

Havan topu mermisinin ekiplerin çalışmasının ardından incelenmek üzere askeriyeye teslim edileceği öğrenildi.

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