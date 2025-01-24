Edirne’de şantiye alanında havan topu mermisi bulundu haberi

EDİRNE (AA) – Edirne'de huzurevi şantiyesinde havan topu mermisi bulundu.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki huzurevi şantiyesinde çalışan işçiler, toprak altına gömülü bir havan topu mermisine rastladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alana şerit çekti, güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.
Havan topu mermisinin ekiplerin çalışmasının ardından incelenmek üzere askeriyeye teslim edileceği öğrenildi.
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