Edirne’de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü kentte çiseleme şeklinde düşen yağış daha sonra sağanağa dönüştü.

Vatandaşlar zaman zaman şiddetini artıran sağanaktan yanlarındaki şemsiye ve poşetlerle korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar kapalı çarşılarda bazıları ise iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

Sağanak nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise trafik yoğunluğunun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Yağmurun akşam saatlerine dek aralıklarla kuvvetli sürmesi bekleniyor.