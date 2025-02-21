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Tekirdağ’da kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi haberi
Tekirdağ’da Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi açıldı haberi
DeFacto’nun emisyon azaltım hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı haberi
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı haberi
Erken tedavi edilmeyen zona hastalığı görme kaybına sebep olabiliyor haberi
Edirne’de soğuk hava etkili oluyor haberi
Dijitalleşmeyle beraber kelime hazinesinin azalması, gençlerin düşünme yetilerini olumsuz etkiliyor haberi
Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı haberi
Kağıthane’de kar nedeniyle yokuşta kayan otomobil park halindeki araca çarptı haberi
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Edirne’de soğuk hava etkili oluyor haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de soğuk ve dondurucu hava hayatı olumsuz etkiliyor.Kentte hafta başında etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü kentte buzlanmalar meydana gel...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de soğuk hava etkili oluyor haberi

Edirne'de soğuk ve dondurucu hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte hafta başında etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü kentte buzlanmalar meydana geldi.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan suni göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kentte soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

– Buzda kayan araç ağaca çarparak durabildi

Kentte buzlanma nedeniyle yoldan çıkan bir otomobil ağaca çarparak durabildi.

Ü.A.'nın kullandığı 61 AAC 973 plakalı otomobil, Bahriye Üçok Caddesi'nde oluşan buzlanma nedeniyle yoldan çıktı.

Buzda kayan araç refüjü aşarak ağaca çarptı.

Sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası araçta maddi hasar oluştu.

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