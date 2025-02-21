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Edirne’de soğuk hava etkili oluyor haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de soğuk ve dondurucu hava hayatı olumsuz etkiliyor.Kentte hafta başında etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü kentte buzlanmalar meydana gel...