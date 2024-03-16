Edirne’de Şubat Ayında 433 Konut Satıldı

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu.
Edirne’de ise 433 konut satışı gerçekleşti.
Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 0,5’i Edirne’de gerçekleşirken, kent en çok konut satışı yapılan iller arasında 44. sırada yer aldı.
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