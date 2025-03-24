Edirne’de tarih boyunca silah teknolojisinin gelişimi sergilendi haberi

Edirne'de, neolitik dönemden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar silah teknolojisinin gelişimini gösteren sergi açıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye Camii avlusunda bulunan Türk İslam Eserleri Müzesi'ndeki serginin açılışını, camiyi ziyarete gelen turist ailenin 8 yaşındaki oğluyla yaptı.

Sezer, daha sonra vitrinlerde bölüm bölüm sergilenen Edirne Müze Müdürlüğü envanterinde kayıtlı 81'i ilk kez sergilenen 89 ateşli ve ateşsiz silahı inceledi, bilgi aldı.

Baltalar, mızrak uçları, oklar, yaylar, arbeletler, teberler ve çakmaklı tüfeklerin yer aldığı sergi bir hafta boyunca gezilebilecek.

Serginin açılışına Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Edirne Müze Müdürü Şahan Kırçın, Edirne Meteoroloji Müdürü Adem Altıntaş, araştırmacılar, yerel tarihçiler ve vatandaşlar katıldı.