Edirne’de Tarihi Eser Operasyonunda Roma Dönemine Ait 14 Gözyaşı Şişesi Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 cam gözyaşı şişesi ve 3 define arama cihazına el konuldu. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
İlgili Haberler
Çanakkale’de 84 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Erenler İlçesinde Çocuklar Ramazan Şenlikleriyle Eğleniyor
Van’da Sağanak ve Kar Etkisini Sürdürüyor
Kırklareli’nde Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Yakalandı
Gördesli Makbule Efe Şehadetinin 102. Yılında Sındırgı’daki Kabri Başında Anıldı
Çanakkale Savaşı’nda Şifa Dağıtan Hastane Binası Müze Olarak Düzenlendi