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Edirne’de Tarihi Eser Operasyonunda Roma Dönemine Ait 14 Gözyaşı Şişesi Ele Geçirildi

Edirne'de tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait 14 cam gözyaşı şişesi ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 cam gözyaşı şişesi ve 3 define arama cihazına el konuldu. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Edirne
Tarihi Eser Kaçakçılığı

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