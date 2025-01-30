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Edirne’de trafik kurallarını ihlal eden 19 sürücüye ceza uygulandı haberi
Çan’da park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü haberi
Anadolu Otoyolu’nda bariyerlere çarparak devrilen cipin sürücüsü öldü haberi
Kadıköy’de otomobilden restorana torpil atan şüpheli yakalandı haberi
Bursa’da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Balıkesir’de kuyuya düşen inek kurtarıldı haberi
Şişli’de restorana silahla ateş açan 2 şüpheli yakalandı haberi
Kocaeli’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı haberi
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası haberi
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Edirne’de trafik kurallarını ihlal eden 19 sürücüye ceza uygulandı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de trafik kurallarına uymayan 19 araç sürücüsüne ceza kesildi.Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki uygulamada sivil trafik polisleri, yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzozlu araç kullanan sürücüleri tespit ederek kontrol noktalar...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de trafik kurallarını ihlal eden 19 sürücüye ceza uygulandı haberi

Edirne'de trafik kurallarına uymayan 19 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki uygulamada sivil trafik polisleri, yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzozlu araç kullanan sürücüleri tespit ederek kontrol noktalarındaki ekiplere bildirdi.

Uygulama noktasında durdurulan 19 araç sürücüsüne kural ihlalleri nedeniyle idari para cezası kesildi, 3 araç trafikten men edildi.

Kent genelinde denetimlerin süreceği belirtildi.

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