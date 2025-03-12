Edirne’de uluslararası öğrenciler iftarda bir araya geldi haberi

Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Koordinasyon Ofisince düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Kentteki bir tesiste düzenlenen programda YTB Başkanı Abdullah Eren iftar öncesi öğrencilerle sohbet etti.

Bulgaristan'ın Burgaz kentinden Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim gören Ali Mehmed Kur'an-ı Kerim, Yunanistan'ın İskeçe şehrinden gelen İsmail Veli de ezanı okudu.

İftarın ardından Kuzey Makedonya'nın Gostivar kentinden gelen üniversite öğrencisi Sabir Salai ise yemek duası yaptırdı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, konuşmasında yaşananlara bakıldığında dünyanın adeta yörüngesinden çıktığını söyledi.

Her gün farklı bir coğrafyada kargaşa ve istikrarsızlıkla karşı karşıya kalındığını belirten Sezer, “Bu istikrarsızlık hemen hemen bütün ülkeleri etkilemeye başladı. Önümüzdeki yüzyıla biz 'huzur ve barış yüzyılı' diyoruz. Ülke olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunun temellerini atma ve bu noktada çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin bir istikrar adası olması ve kardeş ülkelere de gönül coğrafyamıza da mutluluk, huzur ve barış getirme noktasında yoğun şekilde çalışıyoruz.” diye konuştu.

Geleceğin emanet edildiği gençlerin kendini iyi yetiştirmesi gerektiğini vurgulayan Sezer, uluslararası öğrencilerin kurdukları dostlukları kendi ülkelerinde de devam ettireceğini belirtti.

YTB'yi çalışmalarından dolayı tebrik eden Sezer, Edirne'de eğitim gören uluslararası öğrencilere de başarı diledi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de Edirne'nin ve Trakya Üniversitesinin uluslararası öğrencilere ev sahipliği yaptığını belirtti.

YTB'nin dünya çapında faaliyetler yaptığını anlatan Hatipler, “YTB'ye üniversitemize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. 150'ye yakın YTB bursu alan öğrencimiz var. Yaklaşık 5 bin uluslararası öğrencimiz olduğunu da belirtmek isterim. Kıymetli YTB başkanı kardeşimden YTB burslu öğrenci sayımızın artarak devam etmesini arzu ettiğimi ifade ediyorum.” ifadelerini kullandı.

– “Şu an itibarıyla dünyanın 182 ülkesinden 15 bin burslu öğrencimiz var”

YTB Başkanı Eren ise Osmanlı'ya başkentlik yapan serhat kenti Edirne'ye dünyanın dört bir yanından öğrencilerin eğitim için geldiğini belirtti.

Eren, uluslararası öğrencilerin tarihi kültürel zenginliklerle dolu çok güzel bir şehirde eğitim aldığını kaydetti.

Türkiye'nin tarihi ve kültürel geçmişi olan topluluklara el uzattığına değinen Eren, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin bu muazzam çabasında tüm kurumlarımızın büyük emekleri var. Dışişleri Bakanlığımız, ilgili bakanlıklarımız, TİKA'mız, Yunus Emre Enstitü'müz, Maarif Vakfı'mız… Tabi YTB de eğitim ve kültür diplomasisinde bu alanlarda faaliyet gösteren bir kurumumuz. Şu an itibarıyla dünyanın 182 ülkesinden 15 bin burslu öğrencimiz var. Türkiye'nin farklı şehirlerinde bu öğrencilerimiz eğitimlerine devam ediyorlar. Edirne'deki öğrenci sayımızı da önümüzdeki yıllarda artıracağız.

Edirne'nin serhat kenti olmasına, payitahtlık yapmış olmasına yakışır bir şekilde bu şehrin tarihi ve kültürel mirasını tekrar ayağa kaldırmaya çalışan bir valimiz var. Valimizin özellikle Edirne'nin hizmetini, gönül elini Balkanlara uzatan yaklaşımını bizde desteklemek istiyoruz. O yüzden buna destek olacağız.”

Programa, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şentürk, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, akademisyenler ve uluslararası öğrenciler katıldı.