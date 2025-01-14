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General Mobile’dan kampanya
CANiK, 2025’te ihracat amaçları için global etkinliklere odaklanacak
Edirne’de vali yardımcıları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Ulusal voleybolcu Zehra Güneş, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da kurum müdürleri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da üniversite öğrencileri Vilayet Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
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Edirne’de vali yardımcıları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Edirne’de vali yardımcıları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

EDİRNE (AA) – Edirne Vali Yardımcıları Erdoğan Beypınar, Turgut Subaşı, Sıdkı Zehin, Ercan Çiçek, Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Ömer Sevgili, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ilişkin ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Vali yardımcıları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan “Haber”, “Doğal Ömür ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Beypınar, “Özgür Suriye” kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın “Geri dönüş”, “Haber” kategorisinde Ashraf Amra'nın “Masumiyet”, “Doğal Hayat ve Çevre” kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün “Av peşinde” isimli fotoğraflarını oyladı.

“Spor” kategorisinde Ahmet İzgi'nin “Azimle gelen” isimli fotoğrafına oy veren Beypınar, “Günlük Hayat” kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın “Yaprak Yolu” isimli fotoğrafını tercih etti.

– Vali Yardımcısı Turgut Subaşı

“Özgür Suriye” kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın “Geri dönüş” fotoğrafına oy veren Subaşı, “Haber” kategorisinde Hakan Akgün'ün “Çanakkale’de vakit kırılması”, “Doğal Ömür ve Çevre” kategorisinde ise Lukas Kabon'un “Kurtarılan can” fotoğrafına oy verdi. “Günlük Hayat” kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın “Madenciler” isimli fotoğrafını seçen Subaşı, “Spor” kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın “Şükür” isimli fotoğrafını tercih etti.

– Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin

Zehin, “Doğal Hayat ve Çevre” kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün “Av peşinde” isimli fotoğrafını seçti.

“Haber” kategorisinde Belal Khaled'in “Bayram” isimli fotoğrafına oy veren Zehin, “Günlük Hayat” kategorisinde Ahmet Okatalı'nın “Görkemli Gece”, “Spor” kategorisinde ise Mustafa Murat Kaynak'ın “Şampiyonlar” isimli fotoğrafını seçti.

– Vali Yardımcısı Ercan Çiçek

Çiçek, “Haber” kategorisinde Tahsin Ceylan'ın “Su seviyesi”, “Spor” kategorisinde Ali Atmaca'nın “Buruk bakış” , “Doğal Ömür ve Çevre” kategorisinde de Emin Yoğurtcuoğlu'nun “40 yılda 1” isimli fotoğrafını seçti.

Vali Yardımcısı Çiçek'in “Günlük Hayat” kategorisindeki tercihi ise Himanshu Sharma'nın “Güneşi yutan deve” isimli fotoğrafı oldu.

– Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci,

“Haber” kategorisinde Barış Seçkin'in “Dış İşleri”, “Doğal Ömür ve Çevre” kategorisinde İsmail Kaplan'ın “Tek sıra”, “Spor” kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın “Şükür” isimli fotoğrafına oy veren Ciğerci, “Günlük Hayat” kategorisinde ise tercihini Özgün Tiran'ın “Keyfi yerinde” isimli fotoğrafından yana kullandı.

Vali Yardımcısı ve Vilayet Özel Yönetim Genel Sekreteri Ciğerci, “Özgür Suriye” kategorisinde de Emin Sansar'ın “Özgür ülkede birinci namaz” isimli fotoğrafını tercih etti.

– Vali Yardımcısı Ömer Sevgili

“Haber” kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın “Kılavuzlar”, “Doğal Ömür ve Çevre” kategorisinde İsmail Kaplan'ın “Tek sıra”, “Spor” kategorisinde Gökhan Balcı'nın “Şükür” fotoğraflarına oy veren Sevgili, “Günlük Hayat” kategorisinde ise İsa Terli'nin “7 zirve, 5 minare, 1 kule” fotoğrafını tercih etti.

Sevgili'nin “Özgür Suriye” kategorisindeki seçimi ise Emin Sansar'ın “Özgür ülkede birinci namaz” isimli karesi oldu.

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