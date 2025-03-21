Paylaş

Edirne’de vatandaşlara 10 bin çam fidanı dağıtıldı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında vatandaşlara fidan dağıtıldı.Orman Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli bölgelerinde Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla stantlar kuruldu.Saraçlar Caddes...