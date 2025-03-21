Edirne’de vatandaşlara 10 bin çam fidanı dağıtıldı haberi

Edirne'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında vatandaşlara fidan dağıtıldı.
Orman Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli bölgelerinde Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla stantlar kuruldu.
Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta gelen vatandaşlara Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy ve Orman Müdürlüğü ekipleri fıstık çam fidanı hediye etti.
Kent genelinde 10 bin fıstık çamı hediye edileceği belirtildi.
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