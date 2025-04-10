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Edirne’deki tarihi Tren Garı’nın yüksek bölümleri dronla temizlendi haberi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Karaağaç Yerleşkesi'nde bulunan tarihi Tren Garı'nın yüksek bölümleri dron yardımıyla temizlendi.Karaağaç Mahallesi'nde TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan tarihi gar binasının yüksek bölümlerin...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’deki tarihi Tren Garı’nın yüksek bölümleri dronla temizlendi haberi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Karaağaç Yerleşkesi'nde bulunan tarihi Tren Garı'nın yüksek bölümleri dron yardımıyla temizlendi.

Karaağaç Mahallesi'nde TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan tarihi gar binasının yüksek bölümlerinde zaman içinde kir ve örümcek ağları birikti.

Temizlik personelinin erişemediği alanlar dron teknolojisi kullanılarak tazyikli su ile temizlendi.

Tarihi binanın yüksek noktalarına dron ile ulaşan temizlik ekibi, yapıya zarar vermeden biriken kir ve örümcek ağlarını temizledi.

Yerleşke ve tarihi yapının temiz ve bakımlı olması amacıyla temizlik çalışmalarının titizlikle süreceği belirtildi.

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