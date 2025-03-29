Edirne’den kısa kısa haberi

Keşan Kent Müzesi'nde Tohum Topu Atölyesi düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TEMA işbirliği ile atölyede bir araya gelen çocuklar eğitim ve eğlenceyi bir arada yaşadı.

Geleceğe daha yeşil bir çevre bırakmak için emek veren minikler doğa sevgisini öğrenirken aynı zamanda çevre bilinci kazandı.

Eğitmenler eşliğinde tohum topu yapımını öğrenen çocuklar, farklı bitki tohumlarını kil ve organik malzemelerle bir araya getirerek kendi tohum toplarını oluşturdu.

– Keşan'da öğrenciler plastik kapak topladı

Keşan ilçesinde Ali Kale ve Kardeşleri Ortaokulu öğrencileri Engelliler Derneğine teslim etmek üzere plastik kapak topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler plastik kapak toplanması için kampanya başlattı.

Öğrencilerin topladığı kapaklar derneğe teslim edilmesi amacıyla Keşan Belediyesi ekiplerine verildi.

– Mezarlıklarda bakım çalışması yapıldı

Uzunköprü ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda bakım yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bayram dolayısıyla ekiplerin mezarlıklardaki çalışmalara hız verdiği belirtildi.

Ekiplerin detaylı çalışma gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yapılan çalışmalar kapsamında mezarlıklarda budama işlemleri dikkatle gerçekleştirildi. Çevre temizliği, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Ayrıca bayram süresince oluşabilecek ziyaretçi yoğunluğunu göz önünde bulundurularak yollar ve oturma alanlarında da kontrol ve düzenleme işlemleri yapıldı.”