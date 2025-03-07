SON DAKİKA
Edirne’den kısa kısa haberi
Çanakkale’de “Flört Şiddeti” paneli düzenlendi haberi
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı haberi
Türk Telekom, API ekosistemi geliştirme projesini duyurdu haberi
Edirne’de “İlham Veren Kadınlar ve Başarı Hikayeleri” paneli düzenlendi haberi
Renault 5, Roland-Garros’a özel olarak yeniden tasarlandı haberi
Daikin, “Kadınlar Güçlüdür Atölyesi”nde kadın dayanışmasını vurguladı haberi
TürkTraktör, DEI Farkındalık Günü’ne ev sahipliği yaptı haberi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BUSKİ’ye 2 milyon lira ceza verdi haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri’nde başladı haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Çanakkale’de “Flört Şiddeti” paneli düzenlendi haberi
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı haberi
Türk Telekom, API ekosistemi geliştirme projesini duyurdu haberi
Edirne’de “İlham Veren Kadınlar ve Başarı Hikayeleri” paneli düzenlendi haberi
Renault 5, Roland-Garros’a özel olarak yeniden tasarlandı haberi
Daikin, “Kadınlar Güçlüdür Atölyesi”nde kadın dayanışmasını vurguladı haberi
TürkTraktör, DEI Farkındalık Günü’ne ev sahipliği yaptı haberi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BUSKİ’ye 2 milyon lira ceza verdi haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri’nde başladı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne’den kısa kısa haberi

Edirne’den kısa kısa haberi

EDİRNE (AA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü ve Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) iş birliğiyle kadın gazetecilere sağlık taraması yapıldı.İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, kadın gazetecilerin günlerini kutladı.Yoğun tempoyla çal...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’den kısa kısa haberi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü ve Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) iş birliğiyle kadın gazetecilere sağlık taraması yapıldı.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, kadın gazetecilerin günlerini kutladı.

Yoğun tempoyla çalışan gazetecilere sağlık kontrolü yaptırmaları için bir fırsat sunmak istediklerini dile getiren Yıldırım, “Rutin kontroller büyük önem taşıyor. Bugün kadın gazetecilerimiz için küçük ama anlamlı bir adım attık.” dedi.

Sağlık taramalarının gerçekleştirildiği Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) hakkında da bilgi veren Yıldırım, kadınların özellikle rahim ağzı ve meme kanseri konusunda duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı.

Erken teşhisinin hastalıkların tedavisinde önemli olduğuna dikkat çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

“KETEM aracılığı ile erken teşhis konularak, bu sıkıntılardan kurtulmak mümkün. Kadınlarımız KETEM’e başvurarak, hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda muayene olup, sağlık taraması yaptırabilir. Unutmayalım; erken teşhis hayat kurtarır.

Edirne’de Sağlık Bakanlığımız bünyesinde 7 gün 24 saat esasına göre sağlıkta her alanda faaliyet gösteriyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti, en doğru ve güvenli şekilde sunmaktır. Tüm sağlık çalışanlarımız öz veri ile görevlerinin başındadır.”

EGD Başkanı Derya Sarılarlı da gazetecilik mesleğinin yoğun ve stresli çalışma temposuna dikkat çekti.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Sarılarlı “Etkinlik için başta Sağlık Müdürümüz Sayın İshak Yıldırım olmak üzere, doktorlarımız ve sağlık çalışanlarına ve organizasyonun gerçekleşmesinde önemli görev üstlenen EGD Genel Sekreteri Yeşim Dramalı ile Arzu Özdemir arkadaşımıza da teşekkür ediyorum.” dedi.

-Öğrencilerden belediyeye ziyaret

Yüksel Yeşil İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı ziyaret etti.

Öğrenciler, belediyenin görev ve sorumluluklarını daha yakından öğrenmek için merak ettikleri soruları bir soru kutusunda topladı.

Akın, öğrencilerin hazırladığı kutudan soruları çekerek belediye başkanlığı, yerel yönetimlerin işleyişi, belediyenin görevleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ziyarete Kocasinan Mahalle Muhtarı Canan Koca da katıldı.

İlgili Haberler

Edirne’deki Muradiye Camisi Türk çini sanatının eşsiz örneklerini sunuyor haberi
Yerel
7 Mart 2025, 12:10

Edirne’deki Muradiye Camisi Türk çini sanatının eşsiz örneklerini sunuyor haberi

Belediyenin kursunda aldığı eğitimle kendi pastanesini açtı haberi
Yerel
7 Mart 2025, 12:10

Belediyenin kursunda aldığı eğitimle kendi pastanesini açtı haberi

Tekirdağlı kadın otobüs şoförü yolcularını güvenle duraklarına ulaştırıyor haberi
Yerel
7 Mart 2025, 12:04

Tekirdağlı kadın otobüs şoförü yolcularını güvenle duraklarına ulaştırıyor haberi

İstanbul Müftülüğü mobil araçla vatandaşlara iftarlık ikram ediyor haberi
Yerel
7 Mart 2025, 11:54

İstanbul Müftülüğü mobil araçla vatandaşlara iftarlık ikram ediyor haberi

Eski milli kick boksçu geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor haberi
Yerel
7 Mart 2025, 11:44

Eski milli kick boksçu geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor haberi

Tekirdağ’da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında haberi
Yerel
7 Mart 2025, 11:40

Tekirdağ’da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında haberi

Sahte içkiler hücreleri yavaş yavaş öldürüyor haberi Sahte içkiler hücreleri yavaş yavaş öldürüyor haberi İstanbul’da 2000 yılı öncesi yapılan binaların yenilenmesi deprem güvenliği için önem taşıyor haberi İstanbul’da 2000 yılı öncesi yapılan binaların yenilenmesi deprem güvenliği için önem taşıyor haberi