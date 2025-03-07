Edirne’den kısa kısa haberi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü ve Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) iş birliğiyle kadın gazetecilere sağlık taraması yapıldı.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, kadın gazetecilerin günlerini kutladı.

Yoğun tempoyla çalışan gazetecilere sağlık kontrolü yaptırmaları için bir fırsat sunmak istediklerini dile getiren Yıldırım, “Rutin kontroller büyük önem taşıyor. Bugün kadın gazetecilerimiz için küçük ama anlamlı bir adım attık.” dedi.

Sağlık taramalarının gerçekleştirildiği Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) hakkında da bilgi veren Yıldırım, kadınların özellikle rahim ağzı ve meme kanseri konusunda duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı.

Erken teşhisinin hastalıkların tedavisinde önemli olduğuna dikkat çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

“KETEM aracılığı ile erken teşhis konularak, bu sıkıntılardan kurtulmak mümkün. Kadınlarımız KETEM’e başvurarak, hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda muayene olup, sağlık taraması yaptırabilir. Unutmayalım; erken teşhis hayat kurtarır.

Edirne’de Sağlık Bakanlığımız bünyesinde 7 gün 24 saat esasına göre sağlıkta her alanda faaliyet gösteriyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti, en doğru ve güvenli şekilde sunmaktır. Tüm sağlık çalışanlarımız öz veri ile görevlerinin başındadır.”

EGD Başkanı Derya Sarılarlı da gazetecilik mesleğinin yoğun ve stresli çalışma temposuna dikkat çekti.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Sarılarlı “Etkinlik için başta Sağlık Müdürümüz Sayın İshak Yıldırım olmak üzere, doktorlarımız ve sağlık çalışanlarına ve organizasyonun gerçekleşmesinde önemli görev üstlenen EGD Genel Sekreteri Yeşim Dramalı ile Arzu Özdemir arkadaşımıza da teşekkür ediyorum.” dedi.

-Öğrencilerden belediyeye ziyaret

Yüksel Yeşil İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı ziyaret etti.

Öğrenciler, belediyenin görev ve sorumluluklarını daha yakından öğrenmek için merak ettikleri soruları bir soru kutusunda topladı.

Akın, öğrencilerin hazırladığı kutudan soruları çekerek belediye başkanlığı, yerel yönetimlerin işleyişi, belediyenin görevleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ziyarete Kocasinan Mahalle Muhtarı Canan Koca da katıldı.