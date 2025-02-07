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Edremit’te çıkan ev yangını söndürüldü haberi
Çocuklarda gece biberonla beslenmek diş sağlığını tehlikeye atabilir haberi
Bakan Uraloğlu, Gebze-Darıca Metro Hattı Test Sürüşü Programı’nda konuştu: haberi
GÜNCELLEME – Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı haberi
Otomotiv sektörüne kataforez kaplama ve boya sağlayan firma enerjisini güneşten alıyor haberi
Balıkesir’de Sahil Güvenlik unsurları düzensiz göçle mücadelesini sürdürüyor haberi
Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı haberi
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Edremit’te çıkan ev yangını söndürüldü haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.İbrahimce Mahallesi İbrahimce Caddesi tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Dumanlar fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye poli ve Edremit İ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edremit’te çıkan ev yangını söndürüldü haberi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İbrahimce Mahallesi İbrahimce Caddesi tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanlar fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye poli ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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