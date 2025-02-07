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Edremit’te çıkan ev yangını söndürüldü haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.İbrahimce Mahallesi İbrahimce Caddesi tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Dumanlar fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye poli ve Edremit İ...