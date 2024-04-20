Edremit’te “Huzur ve Güven” Uygulamasında Aranan 11 Şüpheli Yakalandı

Polis ekipleri, mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden şok huzur ve güven operasyonu kapsamında “asayiş ve trafik” uygulaması yaptı.
30 ekip, 5 Çevik Kuvvet timi ile 62 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 208 personel ile gerçekleştirilen uygulamada 1023 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında “kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, askeri ceza kanununa muhalefet, resmi evrakta sahtecilik, hırsızlık” gibi suçlardan aranan 11 zanlı gözaltına alındı.
Uygulamada, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 7 mermi ile çalıntı motosiklet geçirildi.
Ayrıca, 20 umuma açık iş yeri ile 114 araç denetlendi. 18 araç sürücüsüne toplam 190 bin 364 lira para cezası kesildi, 3 araçta trafikten menedildi.
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