Edremit’te kıyı şeridi kaçak yapı denetimi yapılıyor haberi

Balıkesir'in önemli turizm merkezlerinden Edremit ilçesinde sahil şeridindeki kaçak yapılara yönelik denetim gerçekleştiriliyor.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınoluk Mahallesi sınırları içerisindeki kıyı bölgesindeki yasa dışı yapılar, Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde sahipleri tarafından kaldırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Kaymakamlığınca gönderilen talimatlar doğrultusunda kıyıların korunması konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirterek, yasa dışı yapılara kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.