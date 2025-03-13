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Edremit’te kıyı şeridi kaçak yapı denetimi yapılıyor haberi
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Edremit’te kıyı şeridi kaçak yapı denetimi yapılıyor haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in önemli turizm merkezlerinden Edremit ilçesinde sahil şeridindeki kaçak yapılara yönelik denetim gerçekleştiriliyor.Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınoluk Mahallesi sınırları içerisindeki kıyı bölgesinde...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edremit’te kıyı şeridi kaçak yapı denetimi yapılıyor haberi

Balıkesir'in önemli turizm merkezlerinden Edremit ilçesinde sahil şeridindeki kaçak yapılara yönelik denetim gerçekleştiriliyor.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınoluk Mahallesi sınırları içerisindeki kıyı bölgesindeki yasa dışı yapılar, Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde sahipleri tarafından kaldırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Kaymakamlığınca gönderilen talimatlar doğrultusunda kıyıların korunması konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirterek, yasa dışı yapılara kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.

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