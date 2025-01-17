SON DAKİKA
Emine Erdoğan’dan Moğolistan Cumhurbaşkanı ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım:
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Sakarya’da baba oğul “şampiyon kanaryalar” yetiştiriyor
İnegöllü mobilya üreticileri bu yıl ABD pazarına odaklanacak
MediaMarkt ve TEGV işbirliğiyle Hatay’daki çocuklara etkinlik düzenlendi
Kentsel atık suyu arıtmadan dereye döken tesise 3,3 milyonu aşkın ceza
Balıkesir’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Edirne’de kurum müdürleri, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Eksun Gıda un depolama kapasitesini yükseltti
Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfının 30. yılı kutlandı
Emine Erdoğan’dan Moğolistan Cumhurbaşkanı ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım:
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Sakarya’da baba oğul “şampiyon kanaryalar” yetiştiriyor
İnegöllü mobilya üreticileri bu yıl ABD pazarına odaklanacak
MediaMarkt ve TEGV işbirliğiyle Hatay’daki çocuklara etkinlik düzenlendi
Kentsel atık suyu arıtmadan dereye döken tesise 3,3 milyonu aşkın ceza
Balıkesir’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Edirne’de kurum müdürleri, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Eksun Gıda un depolama kapasitesini yükseltti
Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfının 30. yılı kutlandı
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Eksun Gıda un depolama kapasitesini yükseltti

Eksun Gıda un depolama kapasitesini yükseltti

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Eksun Gıda un depolama kapasitesini yükseltti

İSTANBUL (AA) – Eksun Gıda, yeni silo yatırımıyla Konya fabrikasındaki un silosu depolama kapasitesini artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 200'ü aşkın ürün çeşidini tüketicilere sunan Eksun Gıda, yeni yılda da yatırımlarını sürdürüyor.

Eksun Gıda, Konya fabrikasındaki 12 adet 100 un silosu depolama kapasitesini yüzde 34,3 artırarak 4 bin 700 tona çıkardı. Tekirdağ ve Konya fabrikalarının toplam kapasitesinde yüzde 11,4'lük bir büyüme sağlayan şirketin toplam un silosu stok kapasitesi, 11 bin 700 tona ulaştı.

Şirket, un silosu depolama kapasitesinde gerçekleştirdiği söz konusu artışı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirdiğini duyurdu.

– “Yaklaşık 40 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, vergiler hariç yaklaşık 40 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Demir, yeni yatırımlarıyla iç piyasaya ve ihracata yönelik sevkiyatlarını hızlandırarak, zaman yönetiminde verimliliği artırdıklarına işaret etti.

Özellikle üretim planlamasında daha geniş bir esneklik sağlayarak, aylık üretim ve sevkiyat tonajlarının sürdürülebilirliğini güvence altına aldıklarına değinen Demir, “Depolama kapasitemizi artırırken, sürdürülebilir kalite anlayışını da desteklemek için adımlar atıyoruz. Eksun Gıda olarak hem müşteri memnuniyetini yükseltmeyi hem de kalite standartlarımızı koruyarak büyümemizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Demir, yeni siloların devreye alınmasıyla operasyonel süreçlerde önemli iyileştirmeler elde ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

“Kapasite artırımıyla çeşit fazlalığından kaynaklanan enerji ve işçilik kayıplarını önlerken, sevkiyat kaynaklı bekleme sürelerini azaltarak üretimi kesintisiz hale getirmeyi başardık. Bu durum, makinelerin bakım süreçlerini de kolaylaştırarak hem verimliliği hem de ürün kalitesini artırdı. Her ürün kendi silosunda depolandığı için kalite sorunlarının önüne geçerek ürünlerimizi daha yüksek standartlarda üretiyor ve müşterilerimize ulaştırıyoruz.”

Gıda
Silo
Yatırım

İlgili Haberler

Zorlu Tekstil Grubu, yenilikçi ürün ve çözümleriyle Heimtextil Fuarı’na katıldı
Yerel
17 Ocak 2025, 12:04

Zorlu Tekstil Grubu, yenilikçi ürün ve çözümleriyle Heimtextil Fuarı’na katıldı

Bursa’da “Türkiye’nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Anayasa Buluşmaları” programı düzenlendi
Yerel
17 Ocak 2025, 10:04

Bursa’da “Türkiye’nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Anayasa Buluşmaları” programı düzenlendi

Çanakkale’deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan biri tutuklandı
Yerel
17 Ocak 2025, 09:04

Çanakkale’deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan biri tutuklandı

Bursa’da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Yerel
17 Ocak 2025, 09:00

Bursa’da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Bursa’da tıp öğrencileri için “gezek” söylendi
Yerel
17 Ocak 2025, 00:52

Bursa’da tıp öğrencileri için “gezek” söylendi

Sultangazi’de kazaya karışan kamyonun dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Yerel
17 Ocak 2025, 00:36

Sultangazi’de kazaya karışan kamyonun dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Viyolonsel sanatçısı Raphaela Gromes, Bursa’da konser verdi Viyolonsel sanatçısı Raphaela Gromes, Bursa’da konser verdi Kocaeli’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı Kocaeli’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı