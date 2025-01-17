Eksun Gıda un depolama kapasitesini yükseltti

İSTANBUL (AA) – Eksun Gıda, yeni silo yatırımıyla Konya fabrikasındaki un silosu depolama kapasitesini artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 200'ü aşkın ürün çeşidini tüketicilere sunan Eksun Gıda, yeni yılda da yatırımlarını sürdürüyor.

Eksun Gıda, Konya fabrikasındaki 12 adet 100 un silosu depolama kapasitesini yüzde 34,3 artırarak 4 bin 700 tona çıkardı. Tekirdağ ve Konya fabrikalarının toplam kapasitesinde yüzde 11,4'lük bir büyüme sağlayan şirketin toplam un silosu stok kapasitesi, 11 bin 700 tona ulaştı.

Şirket, un silosu depolama kapasitesinde gerçekleştirdiği söz konusu artışı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirdiğini duyurdu.

– “Yaklaşık 40 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, vergiler hariç yaklaşık 40 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Demir, yeni yatırımlarıyla iç piyasaya ve ihracata yönelik sevkiyatlarını hızlandırarak, zaman yönetiminde verimliliği artırdıklarına işaret etti.

Özellikle üretim planlamasında daha geniş bir esneklik sağlayarak, aylık üretim ve sevkiyat tonajlarının sürdürülebilirliğini güvence altına aldıklarına değinen Demir, “Depolama kapasitemizi artırırken, sürdürülebilir kalite anlayışını da desteklemek için adımlar atıyoruz. Eksun Gıda olarak hem müşteri memnuniyetini yükseltmeyi hem de kalite standartlarımızı koruyarak büyümemizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Demir, yeni siloların devreye alınmasıyla operasyonel süreçlerde önemli iyileştirmeler elde ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

“Kapasite artırımıyla çeşit fazlalığından kaynaklanan enerji ve işçilik kayıplarını önlerken, sevkiyat kaynaklı bekleme sürelerini azaltarak üretimi kesintisiz hale getirmeyi başardık. Bu durum, makinelerin bakım süreçlerini de kolaylaştırarak hem verimliliği hem de ürün kalitesini artırdı. Her ürün kendi silosunda depolandığı için kalite sorunlarının önüne geçerek ürünlerimizi daha yüksek standartlarda üretiyor ve müşterilerimize ulaştırıyoruz.”