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Elektrik Trafolarından Malzeme Çalan Şüpheli Tutuklandı

Küçükhüyük beldesindeki elektrik trafosundan 2 inventör ve Akören beldesindeki trafodan 2 sürücü pompa beyninin çalınmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

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Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük beldesinde elektrik trafosu içinde bulunan 2 inventör ile Akören beldesinde elektrik trafosu içinde bulunan 2 sürücü pompa beyninin çalınması olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu, hırsızlık olaylarını B.K hırsızlık suçundan kaydı olan şüphelinin yaptığı tespit edildi.
Ekipler tarafından fiziki takip sırasında, B.K’nın araç ile Uşak devlet kara yolu üzerinde bulunan özel bir şirkete ait baz istasyonunda bulunan 2 inventörün kablolarını keserek yerinden çıkardığı esnada, sivil araçları fark etmesi üzerine kaçmaya çalışırken Balmahmut köyünde bulunan bir petrol istasyonunda yakalandı.
B.K’nin üzerinde ve araçta yapılan aramada, bir bıçak, 3 tornavida, bir faz dijital kontrol kalemi, bir tel kesme makası, bir ip, 4 izolasyon eldiveni, bir alet çantası, bir alyan takımı, 4 kablo pabucu, bir metal glames, bir kerpeten, bir pense, 3 somun anahtarı,
bir boru anahtarı ve bir araç teybi ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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