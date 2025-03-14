Eleman.net’ten yapay zeka destekli “Başvuru Değerlendirme Asistanı” haberi

Eleman.net, işe alım süreçlerinde başvuru tarama işlemlerini kısaltacak yapay zeka destekli “Başvuru Değerlendirme Asistanı” geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, istihdam platformu Eleman.net, yapay zeka atılımıyla işe alım süreçlerini ciddi ölçüde kısaltmayı hedefliyor.

Firmanın geliştirdiği Başvuru Değerlendirme Asistanı, iş ilanlarına gelen başvuruları yapay zeka aracılığıyla analiz ederek pozisyona uygunluklarına göre adayları yüzdesel olarak puanlıyor. Başvuran adayın ilgili ilana göre güçlü ve zayıf yönlerini saptayan, süreçlerin sonunda kapsamlı bir değerlendirme sunan bu çözüm, işverenler ve insan kaynakları (İK) yöneticilerini yüzlerce başvuruyu inceleme yükünden kurtarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eleman.net Kurucusu Gökhan Duyarlar, işe alım süreçlerinde alakasız başvuruların ve mülakata gelmeyen adayların, şirketlerin performansını düşürmenin yanı sıra mevcut çalışanların iş yükünü artırdığını belirtti.

İK ekiplerinin yoğun başvurular arasında doğru adayları seçmekte zorlandığına, zaman ve kaynak kaybı yaşadığına değinen Duyarlar, İK departmanı olmayan küçük işletmelerin de doğru adaya ulaşma noktasında sorunlar yaşadıklarına işaret etti.

İşverenlerin, ilgili işe yönelik gelen ilanlar için değerlendirme mekanizması oluşturmakta zorlandığını kaydeden Duyarlar, “Yeni sistemimiz, en uygun adayları hızla belirleyerek işe alım süreçlerini verimli hale getiriyor. Böylece hem işverenler hem de adaylar zamanlarını daha etkin kullanabiliyor. Gelecekte sistemi daha da geliştirerek işe alım süreçlerini en verimli hale getirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

– “Günlerce süren başvuru süreçleri yarım saate indi”

Duyarlar, sisteme ilişkin ilk olumlu geri dönüşleri İK danışmanlık ve güvenlik firmalarından aldıklarını, yoğun başvuru alan bu sektörlerin, sistemin sağladığı hız ve verimlilikten büyük fayda gördüğünü aktardı.

Gökhan Duyarlar, “Özellikle 20 kişilik ekiplerin yer aldığı güvenlik firmaları, günler süren başvuru değerlendirme süreçlerinin yarım saate kadar indiğini belirtti. Yapay zeka, adayların güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek İK uzmanlarının en uygun başvurulara odaklanmasını sağlıyor. Sistemimizin sağladığı avantajlar sonucunda tüm sektörlere yayılmasını öngörüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Başvuru Değerlendirme Asistanı'nın, özellikle yüksek başvuru hacmiyle karşılaşan firmalar için büyük kolaylık sağladığını vurgulayan Duyarlar, şunları kaydetti:

“En küçük işletmeler bile en az 250 başvuru alırken, İstanbul'daki firmalarda bu sayı binleri, marka bilinirliği yüksek firmalarda ise on binleri bulabiliyor. Bu yoğunluk, İK ekiplerine büyük bir iş yükü getiriyor. Sistemimiz, başvuruları yüzdesel olarak puanlayarak işverenlere sunuyor ve böylece aday tarama sürecinde yüzde 90'lık bir iyileşme sağlıyor. İK uzmanlarının en uygun adaylara hızla ulaşmasıyla işe alım süreçleri de 5 kat hızlanıyor.”