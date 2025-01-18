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Uludağ’da yarıyıl tatilinin ilk gününde pistler doldu
Emine Erdoğan’dan Hayata Köprü Sanat Projesi’ne ilişkin paylaşım
Tekirdağ’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kocaeli’de markette çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
Lapseki’de vatandaşlar deve gösterilerine davet edildi
CHP Genel Başkanı Özel, cezaevindeki Mine Özerden ve Çiğdem Mater’i ziyaret etti:
Bilecik’te dronla trafik denetiminde 777 araç sürücüsüne işlem yapıldı
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Ümraniye’de 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Emine Erdoğan’dan Hayata Köprü Sanat Projesi’ne ilişkin paylaşım

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Emine Erdoğan’dan Hayata Köprü Sanat Projesi’ne ilişkin paylaşım

İSTANBUL (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “Hayata Köprü Sanat Projesi”ne ilişkin paylaşımında, “Geleceğimiz, bilhassa devlet himayesindeki çocuklarımıza verdiğimiz değerle, sunduğumuz fırsatlarla, onların yüreklerinde yeşeren umutla şekillenecek.” ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından yürütülen “Hayata Köprü Sanat Projesi” kapsamında devlet himayesindeki çocuklar tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen “Altın Çağ” adlı tiyatro oyunu ve çocukların eserlerinden oluşan sergiye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında, programla ilgili görüntülerden oluşan bir videoya da yer veren Erdoğan, “Çocuklarımız için atılmış her adım, ülkemizin yarınına yapılmış en değerli yatırımdır. Zira geleceğimiz, bilhassa devlet himayesindeki çocuklarımıza verdiğimiz değerle, sunduğumuz fırsatlarla, onların yüreklerinde yeşeren umutla şekillenecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklar

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