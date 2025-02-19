Emlak Konutun orta gelir grubuna yönelik kampanyasının detayları açıklandı haberi

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, “Vatandaşlarımız, kendi imkanlarına göre uygun taksit seçeneklerini seçerek 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire seçeneklerinden faydalanabiliyor.” dedi.

Ataşehir'deki Emlak Konut GYO Genel Merkezi'nde orta gelir grubuna yönelik hazırlanan kampanyayla ilgili düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, kampanyanın detayları hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, birinci modelde aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunulduğunu, ikinci modelde ise ilk 12 ayda taksit ödemelerinin Emlak Konut tarafından karşılandığını aktararak, üçüncü modelde de 120 aya kadar vade imkanı sağlandığını hatırlattı.

Başvuruların açık satış yöntemiyle yapılacağını belirten Yılmaz, vatandaşların satış ofislerine giderek ödeme yapabileceklerini ve dairelerini satın alabileceklerini söyledi.

Yılmaz, önce gidenin daireyi alacağını dile getirerek, “Kampanya kapsamında yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölüm satışa sunuldu. Başvurular 23 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Yıl içerisinde farklı kampanyalar düzenlemeyi de planlıyoruz.” diye konuştu.

– Finansman modeli ve ödeme koşulları

Kampanyanın finansmanı hakkında bilgi veren Yılmaz, “İlk iki modelde Emlak Konut borçlandırmasıyla süreci yürütüyoruz, bu nedenle vade farklarını düşük tutabiliyoruz. Üçüncü modelde ise Emlak Katılım Bankası üzerinden leasing yöntemiyle borçlandırma yapılıyor. Buradaki oranlar 1,89 seviyesinde, yani piyasa koşullarının oldukça altında.” şeklinde konuştu.

Alt gelir grubundaki vatandaşlar için TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projelerinin devam ettiğini hatırlatan Yılmaz, “Emlak Konut projelerinde ise ödeme koşullarını vatandaşlar kendileri belirleyebilecek. Vatandaşlarımız, kendi imkanlarına göre uygun taksit seçeneklerini seçerek 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire seçeneklerinden faydalanabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Kampanyada ilk evini alacaklara öncelik verilip verilmeyeceği sorusuna ise Yılmaz, “Sosyal konut projelerinde bu tür sınırlamalar olabilir ancak bizim kampanyamızda böyle bir sınırlama yok.” yanıtını verdi.

– En düşük konut 5 milyon 650 bin liradan başlıyor

Yasir Yılmaz, kampanya kapsamındaki en düşük fiyatlı konutun 5 milyon 650 bin lira olduğunu belirterek, İstanbul'da da bu fiyata dairelerin bulunduğunu aktardı.

Ödeme koşullarıyla ilgili olarak ise Yılmaz, “60 aylık ödeme planıyla ikinci modelde bir peşinat ödeyerek 61 bin 598 liradan başlayan taksitlerle 6 milyon liralık bir daire satın alınabiliyor.” dedi.

Azalan taksit modeline ilişkin detayları da paylaşan Yılmaz, “Örnek olarak, ilk ay 100 bin lira ödeyen bir kişi, 6'ncı ay ile 18'inci ay arasında bir ara ödeme yapacak. 60'ıncı ayda ise aylık taksit 80 bin liraya kadar düşecek. Yani birinci aydan itibaren sürekli azalan bir ödeme planı olacak. Bu kampanya kapsamında 48 ay ve 60 ay gibi farklı seçenekler mevcut.” diye konuştu.

Yoğun talep beklediklerini dile getiren Yılmaz, “4 bin 500 bağımsız bölümün hızlı bir şekilde satılacağını öngörüyoruz. Talebin fazla olması durumunda paydaşlarımızla süreci tekrar değerlendirip devam edebiliriz.” şeklinde konuştu.

– Projeler ve teslim tarihleri

Başvuruların bugünden itibaren başladığını açıklayan Yılmaz, şöyle devam etti:

“En düşük fiyatlı daire İstanbul'da Arnavutköy projesinde. Hem Avrupa Yakası'nda hem Anadolu Yakası'nda çok farklı projelerde dairelerimiz mevcut. Bu sene teslim edeceğimiz projeler de var. Yeni başlayıp 3 yıl içinde teslim edeceğimiz projeler olduğu gibi, 4-5 ay içinde teslim edilecek projelerimiz de var.”

Yılmaz, faiz indirimlerinin de kampanyaya katkı sağlayacağını vurgulayarak, şu anki mevcut durumu dikkate alarak bir kampanya hazırladıklarını, önümüzdeki dönemde yeni gelişmelere göre farklı kampanyalar sunmayı planladıklarını kaydetti.

Ödemelerin gecikmesi durumunda sözleşmede cezai şartlar bulunduğunu aktaran Yılmaz, “Emlak Konut borçlanmalı sistemde gecikmeler Emlak Konut tarafından takip edilecek. Leasing modelinde ise gecikmeler Emlak Katılım Bankası tarafından takip edilecek.” bilgisini verdi.

– Bitmiş ve yakın zamanda teslim edilecek projeler

Yılmaz, devam eden ve yakın zamanda teslim edilecek projelere ilişkin de bilgi vererek, şöyle konuştu:

“Şu anda Fikirtepe Projesi'nde teslime hazır dairelerimiz var. Batı Yakası Projesi'nin bir kısmı teslim edilebilir durumda. Yeni Levent Projesi kısa süre içinde teslim edilecek. Balıkesir'de 2-3 ay içinde teslim edilebilecek projelerimiz var. İzmir'de ise Alsancak Projemizde teslimler başladı. Çağrı merkezlerinden vatandaşlarımız çok daha detaylı bilgi alabilirler.”

Şu an yalnızca Emlak Katılım Bankası ile çalıştıklarını belirten Yılmaz, özel bankalarla görüşmelerinin sürdüğünü dile getirdi.

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, aynı aileden kaç kişinin başvuracağı konusunda bir sınır olmadığını aktararak, “Emlak Konut projesinde böyle bir kısıtlama yok. Dinamik bir süreç yönetiyoruz. Önümüzdeki süreçte aldığımız yeni arsalarla birlikte projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Sektörün hareketleneceğine inanıyoruz. Türkiye genelinde konut ihtiyacının arttığını görüyoruz ve bu doğrultuda üretmeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.