SON DAKİKA
Sakarya’da üniversite öğrencileri ramazanda yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyor haberi
Bağcılar’da binada çıkan yangında bir kişi öldü haberi
Enuygun’dan ramazanda seyahat edilebilecek rota önerileri haberi
Bilecik’te kaçak tütün ve parfüm operasyonu haberi
İstanbul’da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 49 şüpheli tutuklandı haberi
Yüzmede 30 madalya kazanan Ela Güzelsoy, milli takım için kulaç atıyor haberi
Çanakkale’de insan sağlığına zararlı otlarla mücadele başladı haberi
Yazar ve ressam Selvigül Kandoğmuş Şahin, yazarlığa uzanan sürecini anlattı: haberi
Cam ve porselenleri sanat eserine dönüştürüyorlar haberi
Her yıl 18 Mart’ta yaptığı bağışlarla “Senede Bir Gün” kampanyasına ilham verdi haberi
Sakarya’da üniversite öğrencileri ramazanda yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyor haberi
Bağcılar’da binada çıkan yangında bir kişi öldü haberi
Enuygun’dan ramazanda seyahat edilebilecek rota önerileri haberi
Bilecik’te kaçak tütün ve parfüm operasyonu haberi
İstanbul’da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 49 şüpheli tutuklandı haberi
Yüzmede 30 madalya kazanan Ela Güzelsoy, milli takım için kulaç atıyor haberi
Çanakkale’de insan sağlığına zararlı otlarla mücadele başladı haberi
Yazar ve ressam Selvigül Kandoğmuş Şahin, yazarlığa uzanan sürecini anlattı: haberi
Cam ve porselenleri sanat eserine dönüştürüyorlar haberi
Her yıl 18 Mart’ta yaptığı bağışlarla “Senede Bir Gün” kampanyasına ilham verdi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Enuygun’dan ramazanda seyahat edilebilecek rota önerileri haberi

Enuygun’dan ramazanda seyahat edilebilecek rota önerileri haberi

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com, ramazanda seyahat edilebilecek rota önerilerini listeledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enuygun.com, ramazan ayında maneviyatı hissetmek, tarihi ve dini yapıları ziyaret etmek isteyenler için önerilerini paylaştı. Buna g...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Enuygun’dan ramazanda seyahat edilebilecek rota önerileri haberi

Enuygun.com, ramazanda seyahat edilebilecek rota önerilerini listeledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enuygun.com, ramazan ayında maneviyatı hissetmek, tarihi ve dini yapıları ziyaret etmek isteyenler için önerilerini paylaştı.

Buna göre, Fatih Camisi'nden Mevlana Türbesi'ne Balıklıgöl'den Selimiye Camisi'ne kadar manevi mirası ve atmosferiyle öne çıkan şehirler arasında İstanbul, Konya, Bursa, Şanlıurfa ve Edirne yer alıyor.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliğiyle ramazan ayında da seyahat için tercih edilen şehirlerin başında geliyor. Tarihi camileri ve mekanları, geleneksel ramazan etkinlikleriyle şehir, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

Sultanahmet Meydanı ve Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Fatih ve Büyük Çamlıca camileri ramazan boyunca İstanbul'da ilk gidilen yerler arasında bulunuyor.

Ramazan ayında Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi ziyaret etmek isteyenlerin ilk durağı ise Konya oluyor. Kentte, Mevlana Türbesi ve Müzesi'nin yanı sıra Şems-i Tebrizi Türbesi ve Camisi, Şeyh Sadrettin Konevi Türbesi ile Alaeddin Keykubad, Aziziye, Eşrefoğlu, Kapu camileri en çok ziyaret edilen yerler arasında öne çıkıyor.

Bursa da ramazan ruhunu yaşamak ve Osmanlı mutfağının lezzetlerini iftar sofralarında tatmak için ziyaret edilen destinasyonlar arasında yer alıyor.

İznik'teki Ayasofya Camisi, 15'inci yüzyıl başında Yıldırım Beyazıt döneminde külliye olarak inşa edilen Ulu Camii, Gazi Orhan Bey ve Muradiye camileri ile Muradiye ve Emir Sultan külliyeleri şehrin ramazan aylarında en sık ziyaret edilen mekanları olarak dikkati çekiyor.

– Edirne ramazanda manevi atmosferiyle öne çıkıyor

Enuygun.com'un listesinde yer alan diğer şehir ise Şanlıurfa oluyor. Balıklıgöl ve Harran'a bağlı Özkent köyü ramazanda çok fazla ziyaret edilen yerler olarak öne çıkıyor.

Şehrin ramazanda en çok ziyaret edilen ibadethaneleri arasında, Selahaddin Eyyubi, Hasan Padişah, Mevlevihane, Yusuf Paşa ve Rızvaniye camileri bulunuyor.

Edirne de Osmanlı'nın eski başkentlerinden biri olarak, tarihi ve kültürel mirasıyla özellikle ramazanda yoğun ziyaretçi çeken şehirlerden biri oluyor. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camisi, şehrin en önemli simgelerinden biri olurken, ramazanda manevi atmosferiyle öne çıkıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi'nin yanı sıra Muradiye ve Gazimihal camileri, Üç Şerefeli Cami ve Eski Camii ile Has Yunus Türbesi en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.

Ayrıca Mimar Sinan'ın Edirne'de bulunan Rüstem Paşa Kervansarayı, Sokullu Hamamı, Kanuni Sultan Süleyman ve Yalnızgöz köprüleri ile Defterdar Mustafa Paşa Camii gibi eserleri de sıkça ziyaret edilen mekanlar arasında yer alıyor.

Öte yandan, Enuygun.com ve Enygun mobil uygulamasından 10 Mart-6 Nisan arasında 600 lira ve üzerinde otobüs bileti alanlar dönüş otobüs biletinde 75 lira indirimden yararlanabiliyor.

İlgili Haberler

Tarım sigortası sisteminin Arnavutluk’ta kurulmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi haberi
Yerel
11 Mart 2025, 13:14

Tarım sigortası sisteminin Arnavutluk’ta kurulmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi haberi

Kabe taşı ve örtüsü ramazanda Eski Cami’nin ziyaretçi sayısını artırdı haberi
Yerel
11 Mart 2025, 13:09

Kabe taşı ve örtüsü ramazanda Eski Cami’nin ziyaretçi sayısını artırdı haberi

Bilişim Vadisi’nin 2025 hedefi globale açılmak haberi
Yerel
11 Mart 2025, 13:09

Bilişim Vadisi’nin 2025 hedefi globale açılmak haberi

Musiki Eğitim Vakfı, tasavvuf müziği konseri verdi haberi
Yerel
11 Mart 2025, 13:09

Musiki Eğitim Vakfı, tasavvuf müziği konseri verdi haberi

BTÜ’de TÜBİTAK destekli projeyle sosyal medyadaki yanıltıcı içeriklerin etkileri araştırılacak haberi
Yerel
11 Mart 2025, 13:09

BTÜ’de TÜBİTAK destekli projeyle sosyal medyadaki yanıltıcı içeriklerin etkileri araştırılacak haberi

Yapı Kredi Portföy’den yatırımcılara 4 yeni fon haberi
Yerel
11 Mart 2025, 13:08

Yapı Kredi Portföy’den yatırımcılara 4 yeni fon haberi

Tekirdağ’da ramazanda tezgahların gözdesi “hamsi” haberi Tekirdağ’da ramazanda tezgahların gözdesi “hamsi” haberi Letonyalı sanatçı Egils Silins, “Uçan Hollandalı” operası için İstanbul’a gelecek haberi Letonyalı sanatçı Egils Silins, “Uçan Hollandalı” operası için İstanbul’a gelecek haberi