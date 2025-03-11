Enuygun’dan ramazanda seyahat edilebilecek rota önerileri haberi

Enuygun.com, ramazanda seyahat edilebilecek rota önerilerini listeledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enuygun.com, ramazan ayında maneviyatı hissetmek, tarihi ve dini yapıları ziyaret etmek isteyenler için önerilerini paylaştı.

Buna göre, Fatih Camisi'nden Mevlana Türbesi'ne Balıklıgöl'den Selimiye Camisi'ne kadar manevi mirası ve atmosferiyle öne çıkan şehirler arasında İstanbul, Konya, Bursa, Şanlıurfa ve Edirne yer alıyor.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliğiyle ramazan ayında da seyahat için tercih edilen şehirlerin başında geliyor. Tarihi camileri ve mekanları, geleneksel ramazan etkinlikleriyle şehir, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

Sultanahmet Meydanı ve Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Fatih ve Büyük Çamlıca camileri ramazan boyunca İstanbul'da ilk gidilen yerler arasında bulunuyor.

Ramazan ayında Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi ziyaret etmek isteyenlerin ilk durağı ise Konya oluyor. Kentte, Mevlana Türbesi ve Müzesi'nin yanı sıra Şems-i Tebrizi Türbesi ve Camisi, Şeyh Sadrettin Konevi Türbesi ile Alaeddin Keykubad, Aziziye, Eşrefoğlu, Kapu camileri en çok ziyaret edilen yerler arasında öne çıkıyor.

Bursa da ramazan ruhunu yaşamak ve Osmanlı mutfağının lezzetlerini iftar sofralarında tatmak için ziyaret edilen destinasyonlar arasında yer alıyor.

İznik'teki Ayasofya Camisi, 15'inci yüzyıl başında Yıldırım Beyazıt döneminde külliye olarak inşa edilen Ulu Camii, Gazi Orhan Bey ve Muradiye camileri ile Muradiye ve Emir Sultan külliyeleri şehrin ramazan aylarında en sık ziyaret edilen mekanları olarak dikkati çekiyor.

– Edirne ramazanda manevi atmosferiyle öne çıkıyor

Enuygun.com'un listesinde yer alan diğer şehir ise Şanlıurfa oluyor. Balıklıgöl ve Harran'a bağlı Özkent köyü ramazanda çok fazla ziyaret edilen yerler olarak öne çıkıyor.

Şehrin ramazanda en çok ziyaret edilen ibadethaneleri arasında, Selahaddin Eyyubi, Hasan Padişah, Mevlevihane, Yusuf Paşa ve Rızvaniye camileri bulunuyor.

Edirne de Osmanlı'nın eski başkentlerinden biri olarak, tarihi ve kültürel mirasıyla özellikle ramazanda yoğun ziyaretçi çeken şehirlerden biri oluyor. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camisi, şehrin en önemli simgelerinden biri olurken, ramazanda manevi atmosferiyle öne çıkıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi'nin yanı sıra Muradiye ve Gazimihal camileri, Üç Şerefeli Cami ve Eski Camii ile Has Yunus Türbesi en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.

Ayrıca Mimar Sinan'ın Edirne'de bulunan Rüstem Paşa Kervansarayı, Sokullu Hamamı, Kanuni Sultan Süleyman ve Yalnızgöz köprüleri ile Defterdar Mustafa Paşa Camii gibi eserleri de sıkça ziyaret edilen mekanlar arasında yer alıyor.

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