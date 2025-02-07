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Balıkesir’de “Kadim Şehir Antakya” fotoğraf sergisi açıldı haberi
Enuygun’dan Sevgililer Günü için rota önerileri haberi
Edremit’te çıkan ev yangını söndürüldü haberi
Çocuklarda gece biberonla beslenmek diş sağlığını tehlikeye atabilir haberi
Bakan Uraloğlu, Gebze-Darıca Metro Hattı Test Sürüşü Programı’nda konuştu: haberi
GÜNCELLEME – Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı haberi
Otomotiv sektörüne kataforez kaplama ve boya sağlayan firma enerjisini güneşten alıyor haberi
Balıkesir’de Sahil Güvenlik unsurları düzensiz göçle mücadelesini sürdürüyor haberi
Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı haberi
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Enuygun’dan Sevgililer Günü için rota önerileri haberi

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com 14 Şubat Sevgililer Günü için plan yapmak isteyen tatilseverlere Türkiye'nin farklı bölgelerindeki romantik tatil rotalarını listeledi.Şirketten yapılan açıklamaya göre Kapadokya, romantizm yaşamak isteyen çiftlerin ilk ter...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Enuygun’dan Sevgililer Günü için rota önerileri haberi

Enuygun.com 14 Şubat Sevgililer Günü için plan yapmak isteyen tatilseverlere Türkiye'nin farklı bölgelerindeki romantik tatil rotalarını listeledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Kapadokya, romantizm yaşamak isteyen çiftlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Kışın karla kaplı peribacalarının görüntüsü romantik bir deneyim sunuyor.

Abant ise kış fotoğraflarının en güzel adreslerinden biri olarak romantik destinasyonların başında geliyor. Doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Abant'ın çevresinde gezilecek birçok yer bulunuyor. Göl çevresinde karlar içinde yürüyüşler yapılabilen bu destinasyon doğayla buluşmak, güne göl manzarasıyla başlamak isteyenler için uygun bir alternatif olarak öne çıkıyor.

İstanbul'da yaşayanların vapurla gidebileceği Büyükada ise sakin ve romantik tatil yapmak isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor. Birçok otel seçeneğinin bulunduğu Büyükada, baş başa bir tatil yapmak isteyenler için ideal bir seçenek oluyor.

Güneşin batışının en güzel izlenebileceği yer olan Bozcaada ise sadece yazın değil kış aylarında da denizi, çiçeklerle bezeli sokakları, rüzgar gülleri, otantik dokusu ile sevgililer gününde güzel bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Doğayla iç içe, huzurlu ve romantik bir sevgililer günü geçirmek isteyenler için Sapanca da ideal bir alternatif oluşturuyor. Göl kenarında yapılacak keyifli yürüyüşler, orman içindeki bungalov evlerde konaklama ve doğanın sunduğu manzaralar bu destinasyonu özel kılıyor. Çiftler birlikte göl manzarasına karşı kahvelerini yudumlayabiliyor, bisiklet turlarına katılabiliyor ya da doğa yürüyüşleriyle ruhunu dinlendirebiliyor.

– Karla kaplı manzaraları ve doğa harikalarıyla Uludağ cazip bir seçenek

Türkiye'nin popüler kayak merkezlerinden biri olan Uludağ da karla kaplı manzaraları ve doğa harikalarıyla romantik bir tatil yapmak isteyenler için güzel bir deneyim sunuyor. Dağın zirvesinde yer alan Uludağ Milli Park'ında yer alan yürüyüş parkurları, şelaleler ve piknik alanları keyifli vakit geçirmek isteyenlere birçok alternatif sunuyor. Kayak yapmak, doğada uzun bir yürüyüşe çıkmak, için Uludağ cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Tarihi dokusu taş konakları, dar sokakları ve eşsiz manzaralarıyla Mardin de Sevgililer Günü için en popüler destinasyonlardan biri olarak seçenekler arasında yer alıyor.

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