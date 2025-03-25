Erciyes Anadolu Holding’de üst düzey atama haberi

Erciyes Anadolu Holding Yönetim kurulu üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Alpaslan Baki Ertekin, görevini Özcan Özyurt'a devretti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Anadolu Holding merkezinde düzenlenen devir teslim törenine, üst düzey yöneticiler ve çalışanlar katıldı.

Törende, Ertekin'e görev süresi boyunca holding bünyesinde hayata geçirdiği projeler ve katkıları dolayısıyla teşekkür edildi. Tören, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Özyurt, holdingin köklü geçmişine dikkati çekti.

Özyurt, “Yeni dönemde de ülke ekonomisine, istihdama ve sanayiye katkı sağlamak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.