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Erdek Belediyesinde deprem tatbikatı yapıldı haberi
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İstanbul’da kaybolan Ece Gürel Belgrad Ormanı’nda sağ bulundu haberi
Bursa’da ahşap evde çıkan yangında bedensel engelli kadın öldü haberi
GÜNCELLEME 3 – İstanbul’da kaybolan Ece Gürel’i arama çalışmaları sürüyor haberi
Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı haberi
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Erdek Belediyesinde deprem tatbikatı yapıldı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde belediye binasında 911 Arama Kurtarma Derneği tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.Sirenler eşliğindeki tatbikatta Belediye Başkanı Burhan Karışık ve belediye meclis üyeleri senaryo gereği çök-kapa...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Erdek Belediyesinde deprem tatbikatı yapıldı haberi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde belediye binasında 911 Arama Kurtarma Derneği tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Sirenler eşliğindeki tatbikatta Belediye Başkanı Burhan Karışık ve belediye meclis üyeleri senaryo gereği çök-kapan-tutun pozisyonuna geçti.

Sirenlerin kapanmasıyla belediye binasında bulunan personel dışarı çıktı. Cumhuriyet Meydanı'nda daha önceden hazırlanan çadırlar ve yetkililerin yer aldığı kriz masası hazır bulunduruldu.

Binanın tamamen boşaltılmasıyla bölgeye ambulans ve doğal gaz acil arabası getirildi. Binanın doğal gazı temsili kesilerek binada kimsenin olup olmadığı kontrol edildi.

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu belirterek, “Onun için bu tür tedbirleri almamız lazım. Ekibimiz ERBAK olarak kuruldu ve 2 yıldır çalışmalarını sürdürüyor. 911 Arama Kurtarma ekibi ile akredite oldular. Biz de elimizden gelen desteği onlara vermeye devam edeceğiz.” dedi.

911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy da Balıkesir'in orta ve ağır kurtarma yapacak tek ekibi olduklarını anlatarak, “Bunun yanında okullarda da çok sayıda tatbikat yapıyoruz. Belediye Başkanımız da bize çok yardımcı oluyor.” ifadelerini kullandı.

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