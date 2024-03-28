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Erdek’te Bağ Evinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan yangında bağ evinde hasar oluştu.

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Atatürk Mahallesi Kızarandere Caddesi Oduncuyolu üstü Aktaş mevkisinde Z.B’ye ait zeytinlik içindeki bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevleri söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı. Bağ evinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Balıkesir
Yangın

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