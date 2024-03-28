Erdek’te Bağ Evinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Atatürk Mahallesi Kızarandere Caddesi Oduncuyolu üstü Aktaş mevkisinde Z.B’ye ait zeytinlik içindeki bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevleri söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı. Bağ evinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
İlgili Haberler
Okul Servisinin Çarptığı 70 Yaşındaki Kişi Öldü
Edirne’de Jandarma Ekipleri Bilgilendirme Çalışmalarını Sürdürüyor
Leyleklerin Göçü Tekirdağ Semalarında Güzel Görüntüler Oluşturuyor
700 Yıllık Yazma Eserler Ramazana Özel Ziyarete Açıldı
“Ahmetbey köftesi” İçin Coğrafi İşaret Başvurusunda Bulunulacak
Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı