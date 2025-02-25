SON DAKİKA
Erdek’te ev yangınında maddi hasar meydana geldi haberi
Kocaeli’de kayınpederinin tabancayla vurduğu damat yaralandı haberi
Edirne Valisi Sezer “Aile Yılı” kapsamında evliliklerinin 63. yılındaki çifti ziyaret etti haberi
AK Parti İl Başkanı Gürkan, Bursa’daki gençlik ve spor yatırımlarını değerlendirdi haberi
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikameti Akyazı kesiminde tır yangını nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor haberi
GÜNCELLEME – Edirne’de köy arazisinin satışıyla ilgili eski muhtarın da aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı haberi
Balıkesir’de esnaftan haraç toplayan 8 şüpheli tutuklandı haberi
Çanakkale’deki Sarıçay’da erkek cesedi bulundu haberi
Balıkesir’de çıkan iki ayrı ev yangını söndürüldü haberi
“Bir Zamanlar İstanbul” dizisinde Bosna şehidi Selami Yurdan anıldı haberi
Erdek’te ev yangınında maddi hasar meydana geldi haberi
Kocaeli’de kayınpederinin tabancayla vurduğu damat yaralandı haberi
Edirne Valisi Sezer “Aile Yılı” kapsamında evliliklerinin 63. yılındaki çifti ziyaret etti haberi
AK Parti İl Başkanı Gürkan, Bursa’daki gençlik ve spor yatırımlarını değerlendirdi haberi
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikameti Akyazı kesiminde tır yangını nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor haberi
GÜNCELLEME – Edirne’de köy arazisinin satışıyla ilgili eski muhtarın da aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı haberi
Balıkesir’de esnaftan haraç toplayan 8 şüpheli tutuklandı haberi
Çanakkale’deki Sarıçay’da erkek cesedi bulundu haberi
Balıkesir’de çıkan iki ayrı ev yangını söndürüldü haberi
“Bir Zamanlar İstanbul” dizisinde Bosna şehidi Selami Yurdan anıldı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Erdek’te ev yangınında maddi hasar meydana geldi haberi

Erdek’te ev yangınında maddi hasar meydana geldi haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen yangında bir evde hasar oluştu. Yalı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde 19 numaralı apartmanın 4. katında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın esnasında evde bul...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Erdek’te ev yangınında maddi hasar meydana geldi haberi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen yangında bir evde hasar oluştu.

Yalı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde 19 numaralı apartmanın 4. katında yangın çıktı.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın esnasında evde bulunanların dışarı çıkmasıyla beraber yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Ancak evde maddi hasar meydana geldi.

Yangına doldurulan çakmak gazının alev almasının neden olduğu belirlendi.

Yangın

İlgili Haberler

Edirne’de Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı açıldı haberi
Yerel
24 Şubat 2025, 17:24

Edirne’de Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı açıldı haberi

Kıbrıs Gazisi Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı haberi
Yerel
24 Şubat 2025, 17:24

Kıbrıs Gazisi Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı haberi

Sakarya’da “Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi” çalıştayı düzenleniyor haberi
Yerel
24 Şubat 2025, 17:10

Sakarya’da “Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi” çalıştayı düzenleniyor haberi

Sakarya’da arı yetiştiriciliği ve hastalıkları konusunda eğitim verildi haberi
Yerel
24 Şubat 2025, 17:10

Sakarya’da arı yetiştiriciliği ve hastalıkları konusunda eğitim verildi haberi

Bilecik’te tehdit suçundan aranan zanlı yakalandı haberi
Yerel
24 Şubat 2025, 17:10

Bilecik’te tehdit suçundan aranan zanlı yakalandı haberi

Pazaryeri Belediyesi, ramazanda toplu iftar yerine erzak yardımı yapacak haberi
Yerel
24 Şubat 2025, 16:44

Pazaryeri Belediyesi, ramazanda toplu iftar yerine erzak yardımı yapacak haberi

Bilecik’te bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı haberi Bilecik’te bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı haberi Doğuş Marine Services, Bosphorus Boat Show’da denizcilik çözümlerini tanıttı haberi Doğuş Marine Services, Bosphorus Boat Show’da denizcilik çözümlerini tanıttı haberi