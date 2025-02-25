Erdek’te ev yangınında maddi hasar meydana geldi haberi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen yangında bir evde hasar oluştu.
Yalı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde 19 numaralı apartmanın 4. katında yangın çıktı.
Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın esnasında evde bulunanların dışarı çıkmasıyla beraber yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Ancak evde maddi hasar meydana geldi.
Yangına doldurulan çakmak gazının alev almasının neden olduğu belirlendi.
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