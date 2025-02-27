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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 1. Ulusal Havacılık Şurası kararlarını açıkladı: haberi
Burgan Bank ON, dijital bankacılıkta hedef büyüttü haberi
İstanbul’da ramazan öncesi fırınlar denetlendi haberi
Bursa’da çıkan yangında 2 iş yerinde hasar oluştu haberi
Tekirdağ’da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi haberi
Erdek’teki ilkokulun konferans salonu yenilendi haberi
Esenler’de gıda satışı yapılan iş yerleri denetlendi haberi
Mastercard KOBİ Güven Endeksi’nin üçüncü baskısı paylaşıldı haberi
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Erdek’teki ilkokulun konferans salonu yenilendi haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde Ocaklar İlkokulundaki konferans salonu yenilendi.Ocaklar İlkokulunda, öğrencilerin eğitim ve sosyal faaliyetlerini daha modern bir ortamda gerçekleştirmeleri amacıyla iş insanı Ahmed Kenan Aydın'ın des...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Erdek’teki ilkokulun konferans salonu yenilendi haberi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Ocaklar İlkokulundaki konferans salonu yenilendi.

Ocaklar İlkokulunda, öğrencilerin eğitim ve sosyal faaliyetlerini daha modern bir ortamda gerçekleştirmeleri amacıyla iş insanı Ahmed Kenan Aydın'ın destekleriyle gerçekleştirilen bu yenileme çalışmasıyla öğrencilere çağdaş ve konforlu bir etkinlik alanı sunuldu.

Konferans salonunun açılışına Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Deniz Üs ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Ufuk Kartalkayası, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selman Koçu, iş insanı Mustafa İlgen, Ocaklar Mahalle Muhtarı Halil Aycan ve Turanlar Mahalle Muhtarı İlker Dolan ile diğen ilgililer katıldı.

Erdek Kaymakamı Göç, Aydın'a teşekkür plaketi takdim etti.

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