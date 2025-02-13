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Erdemir’de 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı haberi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk ve en büyük yassı çelik üreticisi Erdemir'de, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül'de başlayan ve Erdemir adına Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (...