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Esenyurt Belediyesince depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri depolarda bırakıldı haberi
Borsa İstanbul’da gong Kalyon PV için çaldı haberi
Abdi İbrahim, Japon ilaç şirketi Rohto Pharmaceutical ile işbirliği anlaşması imzaladı haberi
Erdemir’de 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı haberi
EY, üretken yapay zekanın iş gücü piyasasına etkilerini içeren raporunu yayımladı haberi
Çanakkale’de motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin lira ceza yazıldı haberi
Sakarya’da çalıntı malzeme satan 2 şüpheli suçüstü yakalandı haberi
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Erdemir’de 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı haberi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk ve en büyük yassı çelik üreticisi Erdemir'de, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül'de başlayan ve Erdemir adına Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Erdemir’de 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı haberi

Türkiye'nin ilk ve en büyük yassı çelik üreticisi Erdemir'de, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül'de başlayan ve Erdemir adına Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında Ankara'da yapılan görüşmeler sonuçlandı.

30'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ni anlaşmayla sonuçlandıran Erdemir, çalışanlarının haklarını korumaya ve iş barışını sağlamaya hedefliyor.

Bu yıl 60'ıncı işletme yılını kutlamaya hazırlanan Erdemir, çalışanlarından aldığı güçle Türkiye için değer üretmeyi sürdürüyor.

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