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Erzurum’da Etkili Olan Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

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Erzurum’da son günlerde aralıkla yağan kar, akşam saatlerinde yeniden başladı.

Gece boyunca devam eden ve etkisini artıran yoğun yağış sonrası kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye yüksek noktalarda 2 metreye ulaştı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 16,5 kilogram yağış düştü.

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Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Karla kaplanan kentte vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri cadde ve kaldırımlarda, vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin önünde temizlik çalışması yapıyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Erzurum

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