Erzurum’da Etkili Olan Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Erzurum’da son günlerde aralıkla yağan kar, akşam saatlerinde yeniden başladı.
Gece boyunca devam eden ve etkisini artıran yoğun yağış sonrası kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye yüksek noktalarda 2 metreye ulaştı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 16,5 kilogram yağış düştü.
Karla kaplanan kentte vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri cadde ve kaldırımlarda, vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin önünde temizlik çalışması yapıyor.
İlgili Haberler
Balıkesir’de Asayiş Uygulamasında Aranan 7 Kişi Yakalandı
Sakarya’da Beşinci Kattan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Kar Nedeniyle 11 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor
Kırklareli’nde Down Sendromlu Öğrencilerden “Bayrak” Sergisi
Çanakkale’de 58 Suç Kaydı Bulunan Şüpheli Yakalandı
Tekirdağ’da Deniz Ulaşımına Lodos Engeli