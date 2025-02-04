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Esenler’de deprem tatbikatı yapıldı haberi

İSTANBUL (AA) - Esenler'de, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla 7,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat gerçekleştirildi.Esenler Belediyesince 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yapılan "intikal tatbikatı"nda, senaryoya göre, Marmara Den...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Esenler’de deprem tatbikatı yapıldı haberi

Esenler'de, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla 7,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat gerçekleştirildi.

Esenler Belediyesince 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yapılan “intikal tatbikatı”nda, senaryoya göre, Marmara Denizi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ilçede yıkıma neden oldu.

Tatbikatta, enkaz altında kalanlar, ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonunda kurtarılarak hastanelere sevk edildi.

Deprem dolayısıyla binalarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek mahsur kalan bir kişiyi kurtardı. Tatbikatta ayrıca olası doğal gaz kaçağına ilişkin kontrol yapıldı.

Esenler Arama ve Kurtarma Ekibi (ESKAT) ile diğer arama kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle binalardan kopan parçaların üstüne düştüğü araçlarda mahsur kalanları kurtarmaya yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Tatbikatı yerinde takip eden Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, 6 Şubat'ın ikinci yılı vesilesiyle yapılan tatbikatın yalnız sahada gerçekleşmediğini, masa başındaki 23 ekibin de deprem sonrası insanların gıda, barınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarına yönelik çalışma başlattığını kaydetti.

Karataş, “Allah'tan bize böyle bir şey yaşatmamasını dua ediyoruz ama yaşarsak da Esenler Belediyesi olarak en hazır şekilde bulunmak adına bunu kendimizi test eden, tecrübemizi geliştiren bir gün olarak değerlendiriyoruz. Sonunda da eksiklerimiz, daha da geliştirmemiz gereken şeyler varsa onları da tamamlayacak şekilde planlamamızı yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Depreme hazır olmak için kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine değinen Karataş, “Kentsel dönüşümle ilgili, daha güvenli binalarla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konuda da ciddi bir aşama kaydeden bir belediyeyiz.” diye konuştu.

Tatbikatı, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı da takip etti.

Tatbikata, ESKAT, Hak İnsani Yardım Derneği Arama Kurtarma Ekibi, Yıldızlar Arama Kurtarma Ekibi (YARKUR), Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAGAME), İstanbul İtfaiyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ (İGDAŞ), Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve emniyet ekipleri katıldı.

Çalışma
Deprem
Kurtarma

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