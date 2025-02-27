Esenler’de gıda satışı yapılan iş yerleri denetlendi haberi

Esenler'de ramazan öncesi, market, fırın, pastane gibi gıda satışı ve imalatı yapılan iş yerleri denetlendi.

Esenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir ve yerel marketler, ekmek fırınları, pastaneler, kasaplar ve gıda imalathanelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, kasa-reyon fiyat farkı, hijyen, etiketsiz satışa sunulan ve son kullanma tarihi geçmiş ürün ile ekmeklerde eksik gramaj kontrolü gerçekleştirildi.

Ramazan öncesi halk sağlığını korumak ve tüketicilerin güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde ekipler, halkın sağlığını tehdit eden unsurlara ilişkin iş yerlerine gerekli uyarılarda bulundu.

Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı.

Esenler Belediyesi ekiplerinin, ramazan boyunca denetimlerini sürdüreceği bildirildi.