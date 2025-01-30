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1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel’den Vali Soytürk’e ziyaret haberi
İstanbul Valisi Gül, ruhsatı ya da işletme belgesi olmayan otellerin kapatılacağını bildirdi haberi
İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen “panel” operasyonunda 68 şüpheli yakalandı haberi
Kocaeli’de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu haberi
Kartalkaya’da yangın çıkan otelde Bakanlık ve AFAD heyeti inceleme yaptı haberi
Esenler’de, kimliğindeki yazım hatası sahte polisi yakalattı haberi
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Esenler’de, kimliğindeki yazım hatası sahte polisi yakalattı haberi

- Polis kimliğinde "başkomiser" yerine "başkomser" yazdığı denetimlerde fark edilen şüpheli tutuklandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Esenler’de, kimliğindeki yazım hatası sahte polisi yakalattı haberi

Esenler'de yapılan denetimlerde, hazırladığı sahte polis kimliğinde “başkomiser” yerine “başkomser” yazdığı fark edilip, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuna Köprüsü'nde 23 Ocak'ta yaptığı denetimlerde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Sürücü Mustafa Y, ehliyet, kimlik ile aracının ruhsatını isteyen polislere, “başkomiser” olduğunu belirtti.

Ekipler, polis kimliğinde “başkomiser” olarak yazılması gereken rütbenin “başkomser” olarak kaydedildiğini fark etti.

Polis kimliğinin sahte olduğu anlaşılan Mustafa Y. gözaltına alındı.

Otomobilde, 2 sahte polis kimliği ile “başkomiser” rütbesi takılı yelek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin “tehdit, hakaret ve kasten yaralama” gerekçesiyle birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.

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