Esenler’de yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı haberi

Esenler'de yankesicilik yaparak caddede yürüyen bir kadının cep telefonunu çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat'ta Atışalanı Caddesi'nde bir kadının yaya olarak ilerlediği sırada yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Cadde üzerindeki 15 iş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin birlikte hareket ederek hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini, taksiye binerek bölgeden kaçtıklarını belirledi.

Ekipler, cep telefonunu bir iş yerine satarak taksi parasını ödeyen şüphelilerin, izlenen görüntülerden yaşları 18'den küçük B.D. ve M.H.H.K. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanırken, sattıkları cep telefonu ise iş yerinden alınarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı “yankesicilik” suçundan tutuklandı.

Çalınan telefonu satın alan iş yeri sahibi hakkında da “suç eşyasının satın alınması” suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan hırsızlık anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.