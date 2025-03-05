SON DAKİKA
Marmara Depremi’nde Gölcük’te su altında kalan çınar ağaçları görüntülendi haberi
Balıkesir’de üniversite öğrencileri zeytinyağlı ekmek yaptı haberi
Ticaret Bakanı Bolat, Texhibition İstanbul’un açılışında konuştu: haberi
Bursa’nın yüzyıllardır süren “Gezek” kültürünü kurdukları dernekle yaşatıyorlar haberi
ATP, 2024’te net karını 457,2 milyon lira seviyesine yükseltti haberi
Esenler’de yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Edirne ITB Berlin Fuarı’nda tanıtılıyor haberi
Çanakkale’de hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulanıyor haberi
Boyner Grup’ta üst düzey atamalar gerçekleşti haberi
Türk bilim insanlarından CN Lyn yıldız sisteminin oluşumuna ışık tutan keşif haberi
Marmara Depremi’nde Gölcük’te su altında kalan çınar ağaçları görüntülendi haberi
Balıkesir’de üniversite öğrencileri zeytinyağlı ekmek yaptı haberi
Ticaret Bakanı Bolat, Texhibition İstanbul’un açılışında konuştu: haberi
Bursa’nın yüzyıllardır süren “Gezek” kültürünü kurdukları dernekle yaşatıyorlar haberi
ATP, 2024’te net karını 457,2 milyon lira seviyesine yükseltti haberi
Esenler’de yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Edirne ITB Berlin Fuarı’nda tanıtılıyor haberi
Çanakkale’de hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulanıyor haberi
Boyner Grup’ta üst düzey atamalar gerçekleşti haberi
Türk bilim insanlarından CN Lyn yıldız sisteminin oluşumuna ışık tutan keşif haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Esenler’de yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı haberi

Esenler’de yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı haberi

İSTANBUL (AA) - Esenler'de yankesicilik yaparak caddede yürüyen bir kadının cep telefonunu çalan 2 şüpheli tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat'ta Atışalanı Caddesi'nde bir kadının yaya olarak ilerlediği sırada yankesicilik yöntemiy...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Esenler’de yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı haberi

Esenler'de yankesicilik yaparak caddede yürüyen bir kadının cep telefonunu çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat'ta Atışalanı Caddesi'nde bir kadının yaya olarak ilerlediği sırada yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Cadde üzerindeki 15 iş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin birlikte hareket ederek hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini, taksiye binerek bölgeden kaçtıklarını belirledi.

Ekipler, cep telefonunu bir iş yerine satarak taksi parasını ödeyen şüphelilerin, izlenen görüntülerden yaşları 18'den küçük B.D. ve M.H.H.K. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanırken, sattıkları cep telefonu ise iş yerinden alınarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı “yankesicilik” suçundan tutuklandı.

Çalınan telefonu satın alan iş yeri sahibi hakkında da “suç eşyasının satın alınması” suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan hırsızlık anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlgili Haberler

Dolandırıcılık uyarılarına rağmen jandarma ve polise inanmayanlar var haberi
Yerel
5 Mart 2025, 11:40

Dolandırıcılık uyarılarına rağmen jandarma ve polise inanmayanlar var haberi

TÜRKPATENT’in hedefi “sınai mülkiyette ticarileşme ve markalaşma” haberi
Yerel
5 Mart 2025, 11:34

TÜRKPATENT’in hedefi “sınai mülkiyette ticarileşme ve markalaşma” haberi

Edirne’deki okullarda “Yeşilay” dersi yapıldı haberi
Yerel
5 Mart 2025, 11:30

Edirne’deki okullarda “Yeşilay” dersi yapıldı haberi

Yeşilay’ın desteğiyle sigarayı bıraktı, 16 aydır rahat nefes alıyor haberi
Yerel
5 Mart 2025, 11:26

Yeşilay’ın desteğiyle sigarayı bıraktı, 16 aydır rahat nefes alıyor haberi

Kuş gribi ve insan kaynaklı kirleticiler Antarktika’nın geleceğini etkiliyor haberi
Yerel
5 Mart 2025, 11:26

Kuş gribi ve insan kaynaklı kirleticiler Antarktika’nın geleceğini etkiliyor haberi

Tekirdağ’da silahlı kavgada seken merminin isabet ettiği down sendromlu genç öldü haberi
Yerel
5 Mart 2025, 11:26

Tekirdağ’da silahlı kavgada seken merminin isabet ettiği down sendromlu genç öldü haberi

Ceviz kabuğu ve atık malzemelerle minyatür hediyelik eşyalar tasarlıyor haberi Ceviz kabuğu ve atık malzemelerle minyatür hediyelik eşyalar tasarlıyor haberi GÜNCELLEME – Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi GÜNCELLEME – Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi