Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, Güneydoğu gazisi ve ailesiyle iftar yaptı haberi

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ramazanın ikinci gününde iftarını Güneydoğu gazisi Uzman Çavuş Ayhan Şaraldı ve ailesiyle yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aksoy, 1995'de Van'ın Bahçesaray ilçesinde vatani görevini yaparken çıkan çatışmada gözünü kaybeden gazi Uzman Çavuş Ayhan Şaraldı ve ailesini ziyaret etti.

İftarını aile ile yapan Aksoy, sohbet ettiği gazinin çocukları Meryem ve Emin'e çeşitli hediyeler de verdi.

Açıklamada, Aksoy'un ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma da yer verildi.

Kendilerini ağırlayan Şaraldı'ya ve ailesine teşekkür eden Aksoy, gazinin çocuklarının yüzündeki gülümsemenin geleceğe dair umutlarını artırdığını kaydetti. Aksoy, paylaşımında “Allah, vatanımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, gözünü budaktan esirgemeyen tüm kahraman gazilerimize sağlık ve huzur versin.” ifadelerini kullandı.