Esenyurt Belediyesinden “Güçlü Aile, Güçlü Toplum” seminerleri haberi

Esenyurt Belediyesince aile yapısını korumak amacıyla “Güçlü Aile, Güçlü Toplum” seminerleri düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün “aileyi koru, toplumu güçlendir” sloganıyla başlattığı projede, cami cemaatlerine, mukabele yapan kadınlara ve Kur'an kursu öğrencilerine yönelik eğitimler veriliyor.

Uzman psikologların da destek verdiği eğitimlerde, katılımcıların hem evlilikteki sorumluluklarını ve aile içindeki rollerini anlamalarına yardımcı olunuyor hem de aile içi sorunları çözme becerilerini geliştirerek sağlıklı ilişkiler kurmaları sağlanıyor.

“Güçlü Aile, Güçlü Toplum” seminerlerinde, ailedeki dayanışmanın topluma etkisi, sağlıklı evliliğin temelleri, eşler arasındaki iletişimi güçlendirme, ailede sabır ve empati gibi konular ele alınıyor.

Ayrıca, dini ve psikolojik açıdan aile değerlerinin önemi anlatılarak, katılımcılara aile içindeki güçlü bağların toplumda huzur ve refahın oluşmasındaki etkisi anlatılıyor.