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Esenyurt Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, haziran ayında açılacak haberi
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Kocaeli’de 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen “Afet Farkındalık Eğitimi” aldı haberi
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Esenyurt Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, haziran ayında açılacak haberi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, haziran ayında etaplar halinde hizmet vermeye başlayacak.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vekili Can Aksoy, Sağlık Bakanlığıyla ilçenin sağlık sorunlarına çözüm üretecek adımlar atmaya...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Esenyurt Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, haziran ayında açılacak haberi

Esenyurt Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, haziran ayında etaplar halinde hizmet vermeye başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vekili Can Aksoy, Sağlık Bakanlığıyla ilçenin sağlık sorunlarına çözüm üretecek adımlar atmaya devam ediyor.

Aksoy, İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz ile haziran ayında etaplar halinde hizmete girmesi planlanan hastanenin ek hizmet binasının inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, binanın en kısa sürede hizmete açılması için gerekli destekleri vereceklerini belirtti.

Hastanenin ihtiyaç duyulan ulaşım altyapısı ve gereken ek imalatlarını kısa sürede tamamlayacaklarını kaydeden Aksoy, “250 yataklı hastanemizde 45 yataklı yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Hastanemize yaklaşık 500 araçlık otopark yapılmış. Bu otoparkın yol bağlantıları ve hastanenin gerekli çevre düzenlemeleri konusunda belediye olarak destek vereceğiz. İnşallah bu önemli yatırım Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Sağlık Bakanımızın öncülüğünde haziran ayından sonra vatandaşlarımızın kullanımına açılacak.” ifadelerini kullandı.

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