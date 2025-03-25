Esenyurt’ta 7 yıldır boş duran alan “Sağlıklı Yaşam Merkezi” olacak haberi

Esenyurt'taki yaklaşık 4 bin 700 metrekarelik atıl alan, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleriyle Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne dönüştürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Can Aksoy, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz ile İstiklal Mahallesi'ndeki alanda incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, 7 yıldır atıl durumda bekleyen boş alanı Sağlıklı Yaşam Merkezi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına devredeceklerini kaydetti.

Göreve geldiği günden bu yana ilçenin sağlık sorunlarını çözecek projeleri hayata geçirdiklerini belirten Aksoy, “Kurumlarımız arasında güvene dayalı ve kamu yararı odaklı işbirliği projelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.