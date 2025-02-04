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Esenyurt’ta asker eğlencesi bahanesiyle yolu trafiğe kapatan 5 sürücüye para cezası haberi
Tekirdağ’da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi haberi
Çanakkale “Uluslararası Seramik Festivali”ne ev sahipliği yapacak haberi
Fuzul, Togg kazanan talihlilere araçlarını teslim etti haberi
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, AA Finans Masası’na konuk oldu: (1) haberi
Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi
Daikin, “En Fazla Yeni Kadın Çalışan İstihdamı Sağlayan Firma” ödülünün sahibi oldu haberi
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Esenyurt’ta asker eğlencesi bahanesiyle yolu trafiğe kapatan 5 sürücüye para cezası haberi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta asker eğlencesi bahanesiyle yolu trafiğe kapatan 5 sürücüye, 54 bin 235 lira para cezası kesildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu kuzey yan yolda asker konvoyu yapan sürüc...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Esenyurt’ta asker eğlencesi bahanesiyle yolu trafiğe kapatan 5 sürücüye para cezası haberi

Esenyurt'ta asker eğlencesi bahanesiyle yolu trafiğe kapatan 5 sürücüye, 54 bin 235 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu kuzey yan yolda asker konvoyu yapan sürücülerin trafik akışını tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Araçların plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen sürücüler S.Y.D, C.U, U.E, C.O ve O.S.O. gözaltına alındı.

Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 54 bin 235 lira para cezası kesildi.

Ayrıca şüpheliler hakkında, “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

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