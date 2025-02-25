Esenyurt’ta “Engelsiz İstihdam Fuarı” düzenlendi haberi

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) ve İŞKUR işbirliğiyle “Engelsiz İstihdam Fuarı” düzenlendi.

İlçedeki engelli bireylerin çalışma hayatına katılımını artırmak amacıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuara, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Büyükçekmece İŞKUR Şube Müdürü Tarık Bozkurt, iş arayan engelli vatandaşlar ve işverenler katıldı.

Şanlıer, burada yaptığı konuşmada, Esenyurt ilçesinin nüfus bakımından birçok şehirden büyük olduğunu söyledi.

İlçede altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden çevre ve sağlık alanına kadar yapacak çok iş olduğunu kaydeden Şanlıer, bu anlamda Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy önderliğinde güzel bir projeyi başlattıklarını dile getirdi.

– “Esenyurt'ta işsiz bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz”

Şanlıer, engelli bireylerin en önemli sorunlarının başında istihdam geldiğini belirterek, “Dolayısıyla bizler de Esenyurt Belediyesi olarak, ülke sanayimizin yüzde 7'si burada, çok büyük fabrikalarımız var. ESBİM diye çok güzide bir birimimiz var. 3 ay içerisinde 3 bin vatandaşımızı istihdam ettik. Çok ciddi bir sayı. Bu anlamda iyi yönlendirmeyle Esenyurt üzerinde özellikle işsiz bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz.” diye konuştu.

İş arayan Esenyurtlular ile işverenleri sürekli buluşturduklarını dile getiren Şanlıer, “Ama bugüne özel engelli arkadaşlarımızı firmalarla buluşturmak istedik. Bize İŞKUR bu anlamda ön açtı, destek oldu. Onların desteği bizim için çok ama çok önemli. Dolayısıyla buradan bugün onlarca, yüzlerce arkadaşımız iş sahibi olarak evlerine gidecek.” ifadelerini kullandı.

Şanlıer, buna benzer fuarların devam edeceğini belirterek, 7 Mart'ta kadına yönelik istihdam çalışması yapacaklarını duyurdu.

Büyükçekmece İŞKUR Şube Müdürü Tarık Bozkurt ise İŞKUR'un iş arayan engelli vatandaşları işe yerleştirmekle yükümlü bir kurum olduğunu aktardı.

Bozkurt, işverenlere yönelik bilgilendirmede bulunarak, İş Kanunu'na göre 50'den fazla çalışanı olan firmaların en az yüzde 3 oranında engelli birey istihdam etmesi gerektiğini hatırlattı.

Engelsiz İstihdam Fuarı'nda, sağlıktan teknolojiye, gıdadan tekstile kadar farklı sektörlerden 60 firma, iş arayan 2 binin üzerinde engelli vatandaşla bir araya geldi.

Fuarda, işverenler engellilerle birebir görüşmeler gerçekleştirerek, uygun pozisyonlar için istihdam süreçlerini başlattı.