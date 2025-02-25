SON DAKİKA
Setur Marinaları, Bosphorus Boat Show’da deniz tutkunlarıyla buluştu haberi
Migros, 37. Aile Kulübü’nü Kahramanmaraş’ta açtı haberi
Edirne’de ramazan ayı öncesi şarküterilerde fiyat denetimi yapıldı haberi
Kocaeli’de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı haberi
Bilecik’te alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı markette hasar oluştu haberi
Esenyurt’ta “Engelsiz İstihdam Fuarı” düzenlendi haberi
Balıkesir’de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı haberi
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu “Şvayk” oyunuyla İstanbul’da haberi
BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Bursa’da basın toplantısı düzenledi: haberi
Edirne’nin köylerinde GES ile sulamadaki enerji maliyeti düşürülecek haberi
Setur Marinaları, Bosphorus Boat Show’da deniz tutkunlarıyla buluştu haberi
Migros, 37. Aile Kulübü’nü Kahramanmaraş’ta açtı haberi
Edirne’de ramazan ayı öncesi şarküterilerde fiyat denetimi yapıldı haberi
Kocaeli’de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı haberi
Bilecik’te alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı markette hasar oluştu haberi
Esenyurt’ta “Engelsiz İstihdam Fuarı” düzenlendi haberi
Balıkesir’de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı haberi
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu “Şvayk” oyunuyla İstanbul’da haberi
BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Bursa’da basın toplantısı düzenledi: haberi
Edirne’nin köylerinde GES ile sulamadaki enerji maliyeti düşürülecek haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Esenyurt’ta “Engelsiz İstihdam Fuarı” düzenlendi haberi

Esenyurt’ta “Engelsiz İstihdam Fuarı” düzenlendi haberi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) ve İŞKUR işbirliğiyle "Engelsiz İstihdam Fuarı" düzenlendi. İlçedeki engelli bireylerin çalışma hayatına katılımını artırmak amacıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuara, Esenyu...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Esenyurt’ta “Engelsiz İstihdam Fuarı” düzenlendi haberi

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) ve İŞKUR işbirliğiyle “Engelsiz İstihdam Fuarı” düzenlendi.

İlçedeki engelli bireylerin çalışma hayatına katılımını artırmak amacıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuara, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Büyükçekmece İŞKUR Şube Müdürü Tarık Bozkurt, iş arayan engelli vatandaşlar ve işverenler katıldı.

Şanlıer, burada yaptığı konuşmada, Esenyurt ilçesinin nüfus bakımından birçok şehirden büyük olduğunu söyledi.

İlçede altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden çevre ve sağlık alanına kadar yapacak çok iş olduğunu kaydeden Şanlıer, bu anlamda Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy önderliğinde güzel bir projeyi başlattıklarını dile getirdi.

– “Esenyurt'ta işsiz bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz”

Şanlıer, engelli bireylerin en önemli sorunlarının başında istihdam geldiğini belirterek, “Dolayısıyla bizler de Esenyurt Belediyesi olarak, ülke sanayimizin yüzde 7'si burada, çok büyük fabrikalarımız var. ESBİM diye çok güzide bir birimimiz var. 3 ay içerisinde 3 bin vatandaşımızı istihdam ettik. Çok ciddi bir sayı. Bu anlamda iyi yönlendirmeyle Esenyurt üzerinde özellikle işsiz bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz.” diye konuştu.

İş arayan Esenyurtlular ile işverenleri sürekli buluşturduklarını dile getiren Şanlıer, “Ama bugüne özel engelli arkadaşlarımızı firmalarla buluşturmak istedik. Bize İŞKUR bu anlamda ön açtı, destek oldu. Onların desteği bizim için çok ama çok önemli. Dolayısıyla buradan bugün onlarca, yüzlerce arkadaşımız iş sahibi olarak evlerine gidecek.” ifadelerini kullandı.

Şanlıer, buna benzer fuarların devam edeceğini belirterek, 7 Mart'ta kadına yönelik istihdam çalışması yapacaklarını duyurdu.

Büyükçekmece İŞKUR Şube Müdürü Tarık Bozkurt ise İŞKUR'un iş arayan engelli vatandaşları işe yerleştirmekle yükümlü bir kurum olduğunu aktardı.

Bozkurt, işverenlere yönelik bilgilendirmede bulunarak, İş Kanunu'na göre 50'den fazla çalışanı olan firmaların en az yüzde 3 oranında engelli birey istihdam etmesi gerektiğini hatırlattı.

Engelsiz İstihdam Fuarı'nda, sağlıktan teknolojiye, gıdadan tekstile kadar farklı sektörlerden 60 firma, iş arayan 2 binin üzerinde engelli vatandaşla bir araya geldi.

Fuarda, işverenler engellilerle birebir görüşmeler gerçekleştirerek, uygun pozisyonlar için istihdam süreçlerini başlattı.

Araya
Engelli
Esenyurt
İş
İstihdam

İlgili Haberler

Tekirdağ’da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 12:44

Tekirdağ’da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı haberi

Bilecik Valisi Aygöl, lise öğrencileriyle bir araya geldi haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 12:27

Bilecik Valisi Aygöl, lise öğrencileriyle bir araya geldi haberi

Ürettikleri çeltik makinelerini 25 ülkeye ihraç ediyorlar haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 12:02

Ürettikleri çeltik makinelerini 25 ülkeye ihraç ediyorlar haberi

Kazada engelli kaldı masa tenisine başladı ilk madalyasını aldı haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 11:40

Kazada engelli kaldı masa tenisine başladı ilk madalyasını aldı haberi

Balıkçı Adem Yılmaz, dostu “Yaren” leyleğin yolunu gözlüyor haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 11:36

Balıkçı Adem Yılmaz, dostu “Yaren” leyleğin yolunu gözlüyor haberi

İstanbul’daki camiler mahyalarla süsleniyor haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 11:34

İstanbul’daki camiler mahyalarla süsleniyor haberi

Kocaeli’de gümrük kaçağı 2 bin 300 paket sigara ele geçirildi haberi Kocaeli’de gümrük kaçağı 2 bin 300 paket sigara ele geçirildi haberi Kırklareli’nde normal doğumun önemi tiyatro oyunuyla anlatıldı haberi Kırklareli’nde normal doğumun önemi tiyatro oyunuyla anlatıldı haberi