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Esenyurt’ta erkek cesedi bulundu haberi
Ataşehir’deki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında haberi
Yeniden Refah Partili Kılıç, partisinin Çorlu 3. Olağan Kongresi’ne katıldı: haberi
Pendik’te boşandığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı haberi
Marmara Denizi’ndeki müsilajın azaltılması için ileri biyolojik arıtma tavsiyesi haberi
Türkiye’de tarımsal ve hidrolojik kuraklığın etkisi sürüyor haberi
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı haberi
Tekirdağ’da ilkbahar şap aşılama programı başladı haberi
İğneada açıklarındaki hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü haberi
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Esenyurt’ta erkek cesedi bulundu haberi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta boş arazide silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.Selahaddin Eyyubi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde yol kenarındaki arazide hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Esenyurt’ta erkek cesedi bulundu haberi

Esenyurt'ta boş arazide silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde yol kenarındaki arazide hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yerde yatan bu kişinin H.B. (30) olduğunu ve silahla vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çalışmaların ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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