Esenyurt’ta erkek cesedi bulundu haberi

Esenyurt'ta boş arazide silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde yol kenarındaki arazide hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yerde yatan bu kişinin H.B. (30) olduğunu ve silahla vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çalışmaların ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.