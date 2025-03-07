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Eski milli kick boksçu geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor haberi
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Eski milli kick boksçu geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor haberi

-Antrenör Begüm Ermantaş. - "Ringde mücadele etmiş birisi olarak sporcuları çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de o yollardan geçtim. Bu yüzden belki de aramızdaki o frekans hep çok taze çok diri kalıyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Eski milli kick boksçu geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor haberi

MESUT KARADUMAN – Eski milli kick boksçu Türkiye şampiyonalarında dereceleri bulunan antrenör Begüm Ermantaş (24), Tekirdağ'da geleceğin şampiyon kick boksçularını yetiştiriyor.

Ermantaş, küçük yaşlarda tekvandoya başladıktan sonra kick boksa geçmeye karar verdi.

Kick boksta kendini geliştirerek Türkiye ikinciliği ve üçüncülükler elde eden Ermantaş, daha sonra milli takıma seçildi.

Milli takımla dünya şampiyonasına hazırlandığı sırada sakatlanan Ermantaş, bir süre spora ara vermek zorunda kaldı.

Sakatlığının ardından antrenör olmaya karar veren Ermantaş, Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünde 2 yıldır çocukların ve gençlerin ringlerle buluşmasını sağlıyor.

Antrenör Begüm Ermantaş, AA muhabirine, gençleri spora kazandırıp, ringlerde başarıdan başarıya koşmaları için çalıştığını söyledi.

Sporun içinde olmaktan keyif aldığını belirten Ermantaş, “Antrenörüm Murat Aras kisc boks branşıyla daha çok ilgileniyordu ben aslen tekvandocuydum ve kick boksa geçmek istiyordum. Bana milli takıma seçilmem halinde beni kick boksa alacağını söylüyordu. Ben de çalışmalarımı sürdürüp milli takıma girmeyi başardım. Türkiye şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülük kazandım. Okul şampiyonaları ve il genelinde düzenlenen müsabakalarda derecelerim var.” dedi.

Ermantaş, sporculuk sürecinden geçtiği için onların neler hissettiğini iyi anladığını dile getirdi.

Milli takımla dünya şampiyonasına hazırlandığı sırada dizinden yaşadığı sakatlıktan dolayı sporu bırakarak antrenörlüğe geçtiğini ifade eden Ermantaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Antrenörlüğe geçişimde beni en çok antrenörlerim destekledi. Onların ve ailemin desteği olmasa başlamazdım. Kulübümüz bana kapılarını açtı salonda çok yardımcı oldular. Sporcular da beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı çok büyük destek oldular. Ringde mücadele etmiş birisi olarak sporcuları çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de o yollardan geçtim. Bu yüzden belki de aramızdaki o frekans hep çok taze çok diri kalıyor. Yıllardır ringin içindeyken şimdi arka tarafa geçtim ama sporcularım mücadele ederken sanki oradaymış gibi oluyorum.”

Sporculardan Nil Tekin, başarılı antrenörlerini örnek aldıklarını vurguladı.

Tekin, antrenörleri sayesinde kick boksta girdiği şampiyonalarda dereceler kazandığını sporun içinde olmaya ve madalyalar kazanmaya devam edeceğini söyledi.

Taha Adacık ise kick boksa ilk başladığında çok zorlanmasına rağmen antrenörünün desteğiyle kendisini geliştirip ilk katıldığı Türkiye şampiyonasında ikinci olduğunu ifade etti.

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