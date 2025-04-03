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Eskişehir Ticaret Odası, Mitsubishi klima sistemlerini tercih etti haberi

- Projeye özel olarak tercih edilen "Heat Pump" VRF dış üniteler, enerji tasarrufunu üst seviyeye çıkarıyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Eskişehir Ticaret Odası, Mitsubishi klima sistemlerini tercih etti haberi

Mitsubishi Heavy Industries'in (MHI) değişken soğutucu akış (VRF) sistemleri, Eskişehir Ticaret Odası'nın (ETO) iklimlendirme çözümü oldu.

Form Şirketler Grubu açıklamasına göre, ETO Fuar, Sergi ve Kongre Merkezi Hizmet Binası Sosyal Tesisleri'nde kullanılmaya başlanan MHI VRF sistemleri, yüksek enerji verimliliğinin yanı sıra kesintisiz ısıtma konforu sağlıyor.

Toplam 635 kilovat kapasiteye ulaşan sistemde, 14 grup dış ünite ve 95 adet dört yön kaset ve orta statik basınçlı kanal tipi iç ünite kullanılarak tüm alanlarda homojen bir iklimlendirme sağlandı.

Standart sürekli ısıtma özelliği sayesinde Eskişehir gibi soğuk iklimlerde konforlu bir iç mekan sıcaklığı sunan sistem, “draft panel” özellikli iç üniteleriyle soğuk çarpmasını engelleyerek kullanıcı konforunu artırıyor.

Mitsubishi Heavy Industries VRF sistemleri, dış ünitelerin yüksek verimliliği ve sürekli ısıtma özelliğiyle öne çıkıyor. Projeye özel olarak tercih edilen “Heat Pump” VRF dış üniteler, enerji tasarrufunu üst seviyeye çıkarırken, sert kış koşullarında kesintisiz performans sunuyor.

Draft panel özellikli iç üniteler sayesinde havanın doğrudan kullanıcıya temas etmesi engellenerek, konforlu ve dengeli bir iklimlendirme ortamı oluşturuluyor. Bu sistem, soğuk bölgelerde istikrarlı sıcaklık kontrolü sağlayarak ticari alanlar için ideal bir çözüm sunuyor.

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