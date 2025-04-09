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Fatih Belediyesinin Motovet ekibi yaralı kanatlı hayvanları tedavi ediyor haberi

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Motovet ekibi, şehir hayatında çeşitli nedenlerle yaralanan kanatlı hayvanların tedavisini gerçekleştiriyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir hayatında çeşitli neden...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Fatih Belediyesinin Motovet ekibi yaralı kanatlı hayvanları tedavi ediyor haberi

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Motovet ekibi, şehir hayatında çeşitli nedenlerle yaralanan kanatlı hayvanların tedavisini gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir hayatında çeşitli nedenlerle yaralanan hayvanları tedavi etmek amacıyla motosikletli ekipler oluşturuldu.

Alanında uzman veteriner hekimlerin çalışmaları sayesinde tedavi edilen kuşlar, doğal yaşam alanlarına bırakılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim ediliyor.

Bu süreç, hayvanların doğal ortama uyum sağlayabileceği şekilde planlanıyor ve doğayla buluşmaları kontrollü olarak yapılıyor.

Fatih Belediyesi, ilçede yaralı halde bulunan kanatlı hayvanlara hızlı müdahale edebilmek için yerinde sağlık taramaları da gerçekleştiriyor. Uygun tanı konulan hayvanlar modern tedavi merkezlerine alınarak, burada bakım ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanıyor. Tedavinin ardından hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyileşmeleri sağlanıyor.

Motovet ekibi, yalnızca bireysel hayvan sağlığına değil, aynı zamanda ekolojik dengenin korunmasına da katkı sunmayı amaçlıyor.​​​​​​​

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