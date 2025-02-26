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Fatih’te zabıta ekipleri ramazan öncesi fırınları denetledi haberi

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan öncesinde ilçedeki fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmeleri denetledi.Sabah fırınlara giden ekipler, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıda tüketimini sağlamak amacıyla, gramaj uygu...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Fatih’te zabıta ekipleri ramazan öncesi fırınları denetledi haberi

Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan öncesinde ilçedeki fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmeleri denetledi.

Sabah fırınlara giden ekipler, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıda tüketimini sağlamak amacıyla, gramaj uygunluğu, hijyen ve ruhsat denetimi yaptı.

Fatih Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde görevli Serdar Namal, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerde ilk olarak fiyat, gramaj bilgilerinin vatandaşların görebileceği bir yerde asılıp asılmadığına baktıklarını söyledi.

Namal, “Pişmiş ve hamur halini tartıp standartlara uygunluğuna bakıyoruz. Üretim bölgesine geçip hijyen şartlarına uygun olup olmadığına bakıyoruz. 250 gram ekmek şu an 12,5 lira, pide 370 gram 30 lira.” ifadelerini kullandı.

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