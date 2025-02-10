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Kalyon PV’de talep toplama süreci tamamlandı haberi
Tekirdağ’da park halindeki tır yandı haberi
Taraklı Kaymakamı Tunalı, göreve başladı haberi
Sakaryaspor, Bulgar futbolcu Kabov ile anlaştı haberi
Bursa’da anne adayları için normal doğum bilgilendirme etkinliği düzenlendi haberi
Edirne’de müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti haberi
Ada halkından İBB binası önünde “turizm yapılaşması” eylemi haberi
Yeşilayın “Göçmen Gençlere Yönelik Bağımlılıkla Mücadelede Önleyici Modeli Geliştirilmesi” Projesi tanıtıldı haberi
Üsküdar’da istinat duvarı çöktü haberi
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa’nın İznik ilçesinde ziyaretlerde bulundu haberi

BURSA (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa'nın İznik ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindeki çok sayıda kardinal, İznik ilçesine geldi.Bartholomeos, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa’nın İznik ilçesinde ziyaretlerde bulundu haberi

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa'nın İznik ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindeki çok sayıda kardinal, İznik ilçesine geldi.

Bartholomeos, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'yı makamında ziyaret etti.

Heyet, daha sonra Meryem Ana Kilisesi, İstanbul Kapı, Lefke Kapı, Tarihi Bazilika kalıntısı, Koimesis Kilisesi ve Vaftizhane Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

Ayrıca İznik Müzesi'ni de ziyaret eden Bartholomeos ve kardinaller, bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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