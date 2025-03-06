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Tekirdağ’da direksiyon başında rahatsızlanan tır sürücüsü dükkana çarptı haberi
Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede öldü haberi
Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gelen Rangers taraftarının hayatını kaybettiği kaza kamerada haberi
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Anasayfa » Yerel » Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gelen Rangers taraftarının hayatını kaybettiği kaza kamerada haberi

Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gelen Rangers taraftarının hayatını kaybettiği kaza kamerada haberi

- İki aracın karıştığı kazanın ardından gözaltına alınan iki sürücü, adliyeye sevk edildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gelen Rangers taraftarının hayatını kaybettiği kaza kamerada haberi

Beşiktaş'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yere düşen ve üzerinden başka bir araç geçen İskoçya takımı Rangers taraftarının hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün gece Sinanpaşa Mahallesi'ndeki trafik kazasına ilişkin çalışma yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Rangers maçını izlemek için İstanbul'a gelen C.P'nin bir eğlence mekanında tanıştığı kadını otele bırakmak amacıyla taksiyle bölgeye geldiği belirlendi. C.P'nin yolun karşısındaki ATM'den para çekip dönerken yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yola çıktığı, bu sırada U.Ç. idaresindeki aracın çarpması sonucu yere düştüğü, üzerinden de H.G. idaresindeki başka bir aracın geçtiği tespit edildi.

C.P'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği kazanın ardından otomobil sürücüleri U.Ç. ve H.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sürücüler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpmasıyla yere düşen C.P'nin üzerinden başka bir otomobilin geçmesi yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak İskoçya ekibi Rangers, İstanbul'a gelen bir taraftarının trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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