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İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor haberi
Tekirdağ’da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmına kırmızı yosun birikti haberi
Balıkesir’de yediemin otoparkından 4 araç çalınmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı haberi
Tekirdağ’da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı haberi
Emlak Konut’tan orta gelir grubuna yönelik yeni kampanya haberi
Edirne’de Satranç 1. Bölge Turnuvası başladı haberi
İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini artırdı haberi
Sakarya’da geleceğin aşçıları taşımalı öğrencilere yemek hazırlıyor haberi
Ferizli’de “Aile Yılı” etkinliği düzenlendi haberi
Tekirdağ’da sahilde ölü köpek balığı bulundu haberi
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Ferizli’de “Aile Yılı” etkinliği düzenlendi haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "Aile Yılı" etkinliği gerçekleştirildi.İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin sergi salonundaki etkinlikte, Ferizli Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi kursiyerlerinin el emeğiyle yaptıkları ürünler sergilendi,...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ferizli’de “Aile Yılı” etkinliği düzenlendi haberi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde “Aile Yılı” etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin sergi salonundaki etkinlikte, Ferizli Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi kursiyerlerinin el emeğiyle yaptıkları ürünler sergilendi, yapılan keşkek ikram edildi.

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, ilçede düğün, bayram, asker uğurlaması ve mevlütlerde yapılan geleneksel Türk mutfağı lezzeti keşkekten bahsetti.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Balcı, “2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin hazırladığı keşkek ve diğer ürünler ikram edildi. İlçemiz ve çevre ilçelerimizde Balkanlardan ve diğer bölgelerden gelen farklı kültürlerin birlik beraberlik içinde yaşatılması için sosyal derneklerin de fikirlerini alarak daha kapsamlı şekilde etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz, Halk Eğitim Müdürü Sedat Çaylak ve vatandaşlar katıldı.

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